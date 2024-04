TIM: Labriola resta alla guida, approvato il bilancio 2023

23 Aprile 2024

L’assemblea degli azionisti di TIM ha approvato il bilancio dell’esercizio 2023, chiuso con una perdita netta di 995 milioni di euro, coperta mediante prelievo da riserve.

Inoltre, l’assemblea dei soci ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione di nove componenti, che resterà in carica per il triennio 2024-2026, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

Ha partecipato al voto circa il 50,77 per cento del capitale ordinario della società, considerata l’astensione al voto da parte dei francesi di Vivendi (primi azionisti con quasi 24 per cento del capitale).

Per la nomina del consiglio di amministrazione la lista di maggioranza è risultata quella presentata dal cda uscente, da cui sono stati tratti sei amministratori: tra questi Alberta Figari (indicata come presidente) e Pietro Labriola (indicato e confermato come amministratore delegato), Giovanni Gorno Tempini, Paola Camagni, Federico Ferro Luzzi e Domitilla Benigni.

Dalla lista depositata da Merlyn Partners sono stati tratti due amministratori, Umberto Paolucci e Stefano Siragusa, mentre per la lista depositata da Bluebell Capital Partners, nella qualità di gestore del fondo Bluebell Equity Master Fund ICAV, è stata nominata Paola Giannotti De Ponti.

Quanto al collegio sindacale, la lista presentata da Vivendi S.E. ha ottenuto il 75,39 per cento dei voti e si è dunque qualificata come lista di maggioranza. La lista presentata da un gruppo di gestori di fondi e SICAV ha ottenuto oltre il 17,63 per cento dei voti.

Il candidato indicato per primo tra i sindaci effettivi della lista di minoranza, Francesco Fallacara, è stato nominato, ai sensi di legge e di Statuto, presidente dell’organo di controllo.

