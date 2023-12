Sparkle: InteRed installa un Internet Exchange Point nel Panama Digital Gateway

20 Dicembre 2023

InteRed ha firmato un accordo con Panama Digital Gateway per l’installazione di un Internet Exchange Point (IXP) nel data center di Sparkle a Panama. L’obiettivo principale di questa partnership è quello di gestire il nodo di scambio del traffico IP a Panama e le attività correlate a beneficio dei suoi membri e di altre parti interessate.

InteRed Panama è stata fondata nel 1997 su iniziativa e con il sostegno della Segreteria nazionale per la scienza, la tecnologia e l’innovazione (SENACYT) e della Rete interuniversitaria emisferica per l’informazione scientifica e tecnologica (RedHUCyT) dell’OSA. Ha più di 25 anni di esperienza in materia di Internet come punto di interconnessione che riunisce tutti gli operatori di telecomunicazioni e i fornitori di Internet.

Panama Digital Gateway, centro dati neutrale all’avanguardia con una stazione di approdo dei cavi e una zona franca a Panama, mira a diventare l’hub digitale per tutta l’America centrale, la regione andina e i Caraibi. Integrato con l’infrastruttura globale di Sparkle, Panama Digital Gateway è il punto di arrivo di Curie, il sistema di cavi sviluppato da Google e Sparkle che collega la California al Cile.

“L’accordo tra InteRed e Panama Digital Gateway è di grande importanza per lo sviluppo, la trasformazione e la creazione dell’ecosistema digitale di Panama”, ha dichiarato Jose Hernandez, presidente di InteRed. “Grazie a questa alleanza strategica, InteRed sarà al centro della connettività, rafforzando la posizione di Panama come hub digitale delle Americhe”.

“La presenza di InteRed nel nostro data center è un tassello molto importante nella trasformazione dell’ecosistema digitale di Panama”, ha spiegato Gustavo Lagrotta, direttore generale di Panama Digital Gateway. “Essere parte di questo sviluppo di Panama è per noi motivo di grande orgoglio”.