Sparkle amplia l’offerta SD-WAN con un approccio multi-vendor

12 Luglio 2021

Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi dieci nel mondo, amplia la propria offerta SD-WAN adottando un approccio multi-vendor. La trasformazione digitale delle imprese, accelerata dalle misure restrittive adottate nel mondo e dall’esigenza di connettersi a distanza, ha portato alla nascita di luoghi di lavoro distribuiti. Questo processo, unitamente alla crescente internazionalizzazione delle imprese e all’adozione del Cloud, richiede servizi di connettività flessibili e ad alte prestazioni perfettamente integrate con i servizi Cloud pubblici e privati.

La tecnologia SD-WAN applica l’approccio Software Defined Networking (SDN) alle Wide Area Networks (WAN), semplificando l’implementazione e la gestione della rete attraverso regole e profili di traffico disegnati in base alle applicazioni e istradamento intelligente. Le soluzioni SD-WAN di Sparkle si avvalgono delle migliori tecnologie disponibili sul mercato per offrire connessioni ibride, sicure e a bassa latenza a livello globale, grazie alla rete e alla presenza internazionale di Sparkle, nonché accesso diretto e sicuro ai principali fornitori di servizi Cloud.

A differenza di system integrator e fornitori di tecnologia, Sparkle si propone come fornitore di servizi di rete end-to-end, in grado di orchestrare qualsiasi complessità e accompagnare i clienti nel passaggio dalle WAN tradizionali a quelle “Software Defined”. Le soluzioni tecnologiche offerte da Sparkle si integrano con un’ampia gamma di servizi professionali per la progettazione, implementazione e gestione della soluzione SD-WAN ottimale. Adottate già da diverse aziende leader nei settori alimentare, manifatturiero ed energetico, le soluzioni SD-WAN di Sparkle sono rivolte ad aziende nazionali e multinazionali che necessitano di soluzioni di rete ibride, flessibili e ottimizzate per far fronte a scenari applicativi dinamici e a flussi di traffico intensi su più luoghi di lavoro e in totale sicurezza.

Certificata dall’associazione internazionale di settore MEF (ex Metro Ethernet Forum), la soluzione SD-WAN di Sparkle sarà ulteriormente arricchita da servizi Secure Access Service Edge (SASE) per offrire livelli di sicurezza ancora più elevati. Con un Proof of Concept su “Remote Employee Access to Cloud“, premiato dal MEF con il “Business Impact Award”, Sparkle ha implementato con successo un overlay SASE end-to-end distribuito su più SD-WAN, dimostrando di poter stabilire un accesso remoto sicuro ed efficace alle risorse aziendali, distribuite su più Cloud pubblici o on-premise.