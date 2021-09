Sparkle lancia Metamorfosis II, il primo Data Center green in Grecia

1 Settembre 2021

Sparkle, operatore di servizi internazionali, annuncia il lancio di Metamorfosis II, il primo data center “green” in Grecia e uno dei più grandi e avanzati d’Europa. Con questa nuova apertura, Sparkle porta così a quattro il numero di data center gestiti in Grecia: tre ad Atene – collegati tra loro da una rete in fibra ottica proprietaria che attraversa il distretto industriale della città raggiungendo anche clienti aziendali e istituzionali – e uno a Creta, per uno spazio totale di 14.000 m2 e una potenza di 13,7 MW.

Tutti i data center sono interconnessi alla rete Nibble, la rete ottica pan-mediterranea di Sparkle, e alla dorsale IP globale Tier-1 di Sparkle Seabone, per offrire collegamenti internazionali ad alta velocità e accesso ai principali fornitori di servizi cloud. Inoltre, grazie alla loro configurazione aperta e resiliente, i data center di Sparkle offrono un ricco ecosistema di operatori interconnessi per ampliare l’offerta di connettività nazionale e internazionale.

I data center di Sparkle sono infrastrutture sostenibili, sicure e all’avanguardia progettate per ospitare i sistemi IT dei clienti e fornire connettività veloce e affidabile a livello globale.

Situato ad Atene, nella zona industriale di Metamorfosis e proprio accanto a un altro data center proprietario, il nuovo centro di calcolo si estende su una superficie di 6.000 metri quadrati, per una capacità fino a 700 rack e 7,7 MW di potenza e un design modulare per soddisfare le esigenze dei clienti. È costruito secondo criteri antisismici e progettato per garantire i massimi livelli di affidabilità e sicurezza.

Inoltre, Metamorfosis II adotta sistemi di alimentazione e raffreddamento ad alta efficienza energetica tra i più avanzati, per una riduzione delle emissioni di anidride carbonica di circa 28.000 tonnellate l’anno. L’eccellenza qualitativa ed energetica del nuovo data center è confermata dalle certificazioni Uptime Institute Tier III, LEED Gold e ISO 14001.

«Abbiamo creato un hub aperto unico nel suo genere per offrire un’esperienza avanzata ai clienti più sofisticati e garantire allo stesso tempo il rispetto dell’ambiente», afferma Elisabetta Romano, amministratore delegato di Sparkle. «Con questa nuova apertura Sparkle arricchisce l’offerta di infrastrutture per le imprese nazionali e internazionali confermando il suo impegno nel mercato greco dove operiamo da vent’anni con una presenza crescente».

