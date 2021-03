8 marzo, i dipendenti di Snam donano ore di lavoro per supportare le donne

8 Marzo 2021

In occasione della giornata internazionale delle donne, Snam e Fondazione Snam lanciano una nuova iniziativa di “payroll giving” che coinvolgerà gli oltre 3.300 dipendenti dell’azienda. Per tutto il mese di marzo, infatti, le persone di Snam potranno donare il corrispettivo economico di una o più ore di lavoro a iniziative di sostegno alle donne in difficoltà. Gli importi raccolti saranno poi raddoppiati da Fondazione Snam.

I progetti ai quali saranno devoluti i fondi sono due: il primo è il programma nazionale di WeWorld contro la violenza sulle donne, che offre un servizio di prevenzione e di sensibilizzazione e presidi antiviolenza SOStegno Donna a Napoli (Scampia), Milano (Giambellino), Roma (San Basilio), Cosenza e Bologna. Il servizio offre un ambiente aperto 24 ore su 24, sette giorni su sette per accogliere e proteggere le donne vittime di violenza e, se necessario, anche i loro figli.

Il secondo progetto è dell’associazione Domus de Luna, che sostiene tutte le donne e in particolare le mamme con bambini in situazione di grave difficoltà. I fondi raccolti aiuteranno il centro Exmè, in Sardegna, nella distribuzione di beni di prima necessità e forniranno supporto psicologico e terapeutico nel centro di cura Sa Domu Pitticca.

Proseguono dunque le iniziative di solidarietà in favore della comunità lanciate dalla società guidata dall’ad Marco Alverà e dalle sue persone. Già lo scorso anno, con la campagna “Diamo forma al futuro”, i dipendenti della società avevano raccolto oltre 1 milione di euro da destinare ad associazioni impegnate ad assistere la popolazione durante l’emergenza Covid.

