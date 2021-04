Nell’anno del Covid trascurati 35 milioni di italiani con altre patologie

15 Aprile 2021

È il quadro che emerge dalla ricerca della Fondazione Italia in Salute, e realizzata da Sociometrica, per quantificare su scala nazionale le conseguenze dell’epidemia sul sistema sanitario impegnato nelle patologie non-Covid. Il titolo dell’indagine è: “Gli italiani e il Covid-19. Impatto socio-sanitario, comportamenti e atteggiamenti della popolazione Italiana”.

Molti Italiani, anche al di là delle disposizioni di legge, hanno modificato spontaneamente alcuni comportamenti quotidiani. Il 63,3% evita di prendere mezzi pubblici, oltre la metà non frequenta più negozi, bar e ristoranti; circa 7 persone su 10 hanno scelto di non vedere più amici e conoscenti dentro casa .

La ricerca-sondaggio ha messo in luce un’Italia in grande sofferenza a causa di una pandemia che non salva nessuno e nessun aspetto della vita com’eravamo abituati a viverla. La ricerca illustra l’ampiezza e la profondità del ‘male oscuro’ innescato dal Covid in particolar modo in ambito sanitario: visite e servizi cancellati o rimandati per il 52% degli italiani. Circa il 64% della popolazione ha timore degli ospedali.

In un anno di pandemia, 35 milioni di Italiani hanno avuto problemi a utilizzare servizi e prestazioni sanitarie per patologie non-Covid. In particolare, le cancellazioni e rinunce hanno coinvolto circa 10 milioni di persone . Di queste circa 400 mila hanno rinunciato o visto cancellare interventi di ricovero; 600 mila non hanno potuto fare interventi chirurgici e circa 1 milione di persone non hanno avuto le prestazioni di day hospital. Il servizio a cui hanno dovuto rinunciare maggiormente sono le visite specialistiche, cancellate o a cui hanno dovuto rinunciare circa 7 milioni di Italiani. Da segnalare che la cancellazione o rinuncia delle visite specialistiche ha riguardato in specifico l’83,9% degli over 65 anni.

Tipo di servizi sanitari a cui ha dovuto rinunciare

Stima del numero di persone coinvolte

Totale con ogni tipologia

10 milioni

– Visite specialistiche 6,8 milioni

– Visita medico di base 2,7 milioni

– Analisi cliniche 2,6 milioni

– Radiologie 1,0 milione

– Interventi day hospital 1,0 milione

– Interventi chirurgici 0,6 milioni

– Pronto soccorso 0,6 milioni

– Visita pediatrica base 0,5 milioni

– Servizi di oncologia 0,4 milioni

– Ricoveri ospedalieri 0,4 milioni

Fonte: Fondazione Italia in Salute, Sociometrica, 2021

Comportamenti spontanei della popolazione Valori percentuali

Ho ridotto spontaneamente le uscite con altre persone 71,0

Ho evitato di prendere mezzi pubblici 63,3

Ho ridotto spontaneamente qualunque spostamento fuori residenza 59,3

Ho rinunciato o ridotto sport che praticavo prima 29,1

Ho rinunciato a frequentare negozi, ristoranti e altri luoghi pubblici 53,5

Ho rinunciato a frequentare/invitare persone a casa mia o di altri 69,4

Non ne ho adottati 4,1

Fonte: Fondazione Italia in Salute, Sociometrica, 2021

Altre modifiche comportamentali e d’impatto sullo status psicologico messe in rilievo dalla ricerca sono il 49,1% della popolazione che avverte una crescita dello stress; il 43,9% che ha smesso, o fortemente ridotto, l’attività fisica; il 28,8% che ha difficoltà del sonno; il 27,1% che ha malesseri psicologici di tipo generale; il 25,7% che mangia di più o ha smesso di controllare la propria dieta; il 16,5% che accusa sintomi di depressione .

Cambiamenti nei comportamenti della popolazione Valori percentuali

Ho un po’ più di nervosismo, oppure avverto un po’ più di stress 49,1

Faccio meno attività fisica, oppure ho smesso di farla 43,9

Dormo di meno, oppure dormo meno facilmente 28,8

Avverto malesseri psicologici, non sopporto alcune restrizioni 27,1

Mangio di più, oppure ho smesso di regole alimentari 25,7

Ho qualche accenno o sintomo di depressione 16,5

Fumo di più, oppure ho incominciato a fumare 8,7

Consumo più alcol, oppure ho cominciato a bere 5,1

Non voglio rispondere 9,0

Fonte: Fondazione Italia in Salute, Sociometrica, 2021, * più risposte possibili

La ricerca ha evidenziato anche le conseguenze dell’epidemia sui minori. Quasi il 60% dei genitori intervistati ritiene che la pandemia abbia avuto un impatto psicologico sui figli minorenni. Per 1 genitore su 4, i minori sono stati “colpiti molto pesantemente”, soprattutto nel caso di famiglie poco istruite. La ricerca rivela, al proposito, una “legge di proporzionalità” tra livello di istruzione dei genitori e impatto sui minori: più basso è il titolo di studio dei genitori e più grave è l’effetto dell’epidemia sui minori.

Discorso tutto particolare per i vaccini. Gli italiani mostrano un atteggiamento molto differenziato. Le persone che hanno patologie di vario tipo vogliono tutte essere vaccinate, e anche dal punto di vista sociale ci sono significative differenziazioni, perché sono le persone più istruite a essere più favorevoli ai vaccini.

Sono cominciate da qualche settimana le vaccinazioni contro il Covid. Qual è il suo atteggiamento rispetto alla sua vaccinazione? Valori percentuali

Ho già fatto il vaccino 8,7

Non vedo l’ora di fare il vaccino 24,1

Lo farò quando sarà il mio turno 40,5

Se potessi non lo farei, ma mi informo e valuterò più avanti 9,9

Lo farei, ma voglio scegliere io il vaccino da fare 7,6

Non ho intenzione di farlo 7,5

Non voglio rispondere 1,6