Offerte Natale 2022, al via la campagna TIM con Marcell Jacobs

5 Dicembre 2022

Sono on air i nuovi capitoli del format ‘La forza delle connessioni’ dedicati alle offerte natalizie. Gli spot accompagnati dal claim ‘Scegli TIM per i tuoi regali’, con protagonista il campione olimpico Marcell Jacobs, sono dedicati alla ‘Fibra fino a 10 Giga’ e ‘TimVision intrattenimento’ e alla speciale promozione ‘2×1’ con la quale i clienti TIM possono avere due smartphone acquistando un solo dispositivo.

Nel primo spot, grazie alla potenza della fibra fino a 10 Giga TIM, il Natale si accende con il film di Netflix Slumberland – Nel mondo dei sogni grazie all’offerta ‘TimVision intrattenimento’ con Netflix e Disney Plus al prezzo speciale di 9,99 Euro per i primi 2 mesi.

Per i regali di Natale torna, nel secondo spot, la promozione ‘2×1’ di TIM valida per i Samsung della gamma Galaxy S22 oppure Galaxy Z Fold4 e Flip4, per ottenere senza costi aggiuntivi un Samsung Galaxy A13. Ad esempio è possibile acquistare il Samsung Galaxy S22 Ultra con 30 rate mensili da 30 euro e ottenere incluso nel prezzo lo smartphone Samsung Galaxy A13 del valore di 179,90 Euro.

Entrambi gli spot sono accompagnati dalla hit dei Måneskin ‘Supermodel’ e programmati da oggi fino al 24 dicembre sulle principali emittenti nazionali e sul web con una video strategy dedicata.

***

CREDITI – TimVision intrattenimento

Casa di Produzione: Cattleya

GM&Executive Producer: Martino Benvenuti

Regia: Iacopo Carapelli

Direttore della fotografia: Luca Esposito

Post produzione Video: Artificio

Colonna Sonora: ‘Supermodel’ dei Måneskin

Agenzia: Havas Milan

CREDITI – Speciale promozione ‘2×1’

Casa di Produzione: Cattleya

GM&Executive Producer: Martino Benvenuti

Regia: Miguel Usandivaras

Direttore della fotografia: Emanuele Zarlenga

Post produzione Video: Artificio

Colonna Sonora: ‘Supermodel’ dei Måneskin

Location: negozio TIM Viale Liegi 46

Agenzia: Havas Milan