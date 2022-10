Comunità energetiche, welfare e-commerce: in Romagna nasce Local Hub

11 Ottobre 2022

Nasce in Romagna il primo sistema capace di integrare in un’unica piattaforma E-commerce di prossimità, welfare aziendale, servizi della Pubblica Amministrazione e consumo energetico consapevole. È Local Hub è de è un progetto pilota a cui hanno già aderito i comuni di Cesena, Ravenna e Faenza oltre a quelli più piccoli di Sarsina, Gatteo Mare e Bagno di Romagna. L’idea di far confluire in un unico spazio virtuale commercio locale, servizi pubblici, welfare aziendale e comunità energetiche è venuta a un imprenditore cesenate, Luigi Angelini, socio fondatore di Mediatip, azienda del territorio romagnolo che occupa una trentina di collaboratori tutti rigorosamente under 35. “Tutto è nato durante il primo lockdown quando io avevo il Covid e il sindaco di Cesena mi chiese se riuscivo a creare una piattaforma in cui i cittadini potevano accedere per capire quali esercizi erano aperti e quali facevano le consegne a domicilio. Da lì, visto il successo che ottenuto, l’amministrazione comunale ci ha chiesto di metterci al lavoro per creare un vero e proprio Hub digitale accedendo al quale i cittadini possono usufruire di una serie di servizi e acquistando prodotti e servizi del territorio”. Da quel momento le cose hanno preso un’accelerazione e dalla semplice piattaforma virtuale si è passati al Hub digitale che segue il principio dell’economia circolare e della sostenibilità:

“II punto di forza del sistema – riprende Angelini – è di poter assegnare un portafoglio digitale a qualsiasi gruppo di persone e permetterne la spendibilità solo sul territorio o su una serie di aziende del territorio. La scorsa estate, ad esempio, il Comune di Cesena ha premiato 700 studenti che avevano fatto volontariato in città con un bonus libri, caricato sul Wallet digitale di Local Hub, che potevano spendere solo nelle librerie del comprensorio. L’emergenza energetica e le iniziative che si stanno mettendo in campo a livello centrale per favorire la transizione verde, hanno poi dato un ulteriore impulso allo sviluppo di Local Hub che, stringendo una partnership con Albatros, società operante nel settore delle rinnovabili, oggi sta lavorando anche per portare sulla piattaforma un Wallet destinato a quei cittadini che sceglieranno di aderire alle comunità energetiche dei loro territori. “Il progetto in fase di start up prevede che tutti i Comuni partner di Albatros nella creazione della propria comunità energetica adottino il portafoglio digitale per dare i 4 centesimi previsti dall’incentivo GSE alle famiglie che consumano energia locali”. E di nuovo quei 4 centesimi di incentivo saranno spendibili solo sul territorio, contribuendo in questo modo a una nuova creazione di valore per la comunità.