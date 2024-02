Il futuro del prezzo del petrolio greggio nel 2024 e nel 2025

9 Febbraio 2024

Secondo le proiezioni di STEO (Short-Term Energy Outlook), quali sono le prospettive per i prezzi del petrolio greggio nel 2024 e nel 2025? Si prevede che il prezzo del petrolio Brent si attesterà a una media di 82 dollari al barile nel 2024 e a 79 dollari al barile nel 2025, vicino alla media del 2023 di 82 dollari al barile. La nostra previsione di un cambiamento di prezzo relativamente limitato si basa sull’aspettativa che l’offerta e la domanda globale di liquidi petroliferi saranno relativamente bilanciate.

Anche se prevediamo che i prezzi si attesteranno intorno a 80 dollari al barile nei prossimi due anni, la nostra previsione di prezzo rimane incerta. In generale, ci aspettiamo che il prezzo del petrolio Brent sia più incline a diminuire che ad aumentare, poiché prevediamo che la produzione globale di petrolio sia più propensa a superare la nostra previsione piuttosto che a rimanere al di sotto di essa. Il potenziale per prezzi superiori alla nostra attuale previsione è principalmente legato a interruzioni impreviste della produzione, un rischio evidenziato dalle tensioni recentemente crescenti nel Mar Rosso.

Restrizioni alla produzione dell’OPEC+ manterranno i prezzi vicini ai livelli attuali

Circa la metà di tutti i petroli e altri liquidi prodotti nel mondo l’anno scorso proveniva dall’OPEC+, i membri dell’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio e altri 10 paesi che hanno coordinato la loro produzione di petrolio greggio con l’OPEC dal tardo 2016. Attribuiamo i relativamente minimi cambiamenti di prezzo nella nostra previsione alla continua restrizione alla produzione dell’OPEC+.

Prevediamo che la produzione di petrolio greggio dell’OPEC+ si attesterà a una media di 36,4 milioni di barili al giorno (b/g) nel 2024 e 37,2 milioni di b/g nel 2025, entrambe inferiori alla media quinquennale pre-pandemica (2015-19) di 40,2 milioni di b/g. Questi valori non includono l’Angola, che ha lasciato l’OPEC nel gennaio 2024.

L’OPEC+ ha abbassato i propri obiettivi di produzione nell’ultimo anno in risposta al debole domanda globale di petrolio e ai prezzi del petrolio greggio in calo. L’ultimo accordo del gruppo, annunciato il 30 novembre, includeva 2,2 milioni di b/g di nuovi tagli volontari alla sua produzione di petrolio greggio fino a marzo 2024. Questi tagli si aggiungono ai tagli volontari esistenti e agli obiettivi di produzione più bassi stabiliti nel meeting di giugno 2023. Prevediamo che l’OPEC+ produrrà meno rispetto ai suoi attuali obiettivi dichiarati nel 2024.

Geopolitica e prezzo del petrolio

Le ragioni geopolitiche possono esercitare una forte influenza sul prezzo del petrolio. Le tensioni tra paesi produttori possono portare a interruzioni nella produzione, riducendo l’offerta e causando un aumento dei prezzi. Ad esempio, conflitti armati o instabilità politica in regioni chiave produttrici di petrolio possono minacciare le infrastrutture petrolifere e spaventare i mercati, generando incertezza e aumentando i prezzi. Inoltre, le decisioni politiche dei principali attori globali, come gli accordi sul nucleare con l’Iran o le sanzioni contro paesi produttori, possono influenzare la disponibilità di petrolio sul mercato mondiale. Le dispute commerciali e le politiche di tariffa possono anche alterare la domanda e l’offerta di petrolio, contribuendo a oscillazioni nei prezzi. In breve, le tensioni geopolitiche possono essere un fattore significativo nella determinazione dei movimenti dei prezzi del petrolio, riflettendo l’equilibrio tra instabilità e sicurezza nell’approvvigionamento globale di energia.

Un esempio storico di come le tensioni geopolitiche abbiano influenzato i prezzi del petrolio è la crisi del petrolio del 1973. Durante quel periodo, diversi paesi arabi membri dell’OPEC, guidati dall’Arabia Saudita, hanno imposto un embargo sulle esportazioni di petrolio verso gli Stati Uniti e altri paesi che supportavano Israele durante la guerra del Kippur. Questa azione ha provocato un rapido aumento dei prezzi del petrolio e una crisi energetica globale.

Il blocco delle esportazioni di petrolio ha causato uno shock petrolifero senza precedenti, con i prezzi del greggio che sono quadruplicati nel giro di pochi mesi. Questo evento ha evidenziato il potere che i paesi esportatori di petrolio possono avere nel condizionare l’economia globale attraverso la manipolazione dell’offerta di petrolio. La crisi del petrolio del 1973 ha avuto profonde conseguenze sull’economia mondiale, causando inflazione, recessione e una riconsiderazione delle politiche energetiche da parte dei paesi consumatori. Ha anche evidenziato l’importanza delle relazioni geopolitiche e della stabilità regionale nel determinare la stabilità e i prezzi del mercato petrolifero.

