La torta Monna Lisa (una ricetta facile e veloce)

30 Maggio 2022

Intanto, è certo che vi sia una ricetta per preparare la torta Monna Lisa. Quella lanciata, invece, in direzione del celebre dipinto (protetto dal vetro) era montata alla panna, a quanto pare. Perché prendere la Gioconda a torte in faccia? Per destare la massima attenzione e, dunque, su scala globale, circa un problema di largo interesse come quello relativo alla salute del pianeta. Un’azione non lecita, ovvio, ma, tutto sommato, poco dannosa, anzi quasi per niente, che ha solo costretto gli assistenti del Louvre a un modesto lavoro straordinario per ripulire il vetro. Trovo l’accaduto, per certi versi, finanche divertente e non affatto vandalico, o oltraggioso dell’opera d’arte. Chi ha lanciato il cremoso gâteau sapeva benissimo che si sarebbe infranto contro il blindato velo protettivo e non sulla tela. Al lanciatore, probabilmente, piaceva l’idea intorno all’allure e al lignaggio del bersaglio, tanto conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, e scelto, quindi, con assoluto criterio di merito.

L’affronto alla Gioconda, infatti, resta ideale, allusivo, circoscritto a un’azione che costituisce vilipendio al capolavoro nell’ambito di una intenzione fittizia, non realizzabile se non a livello simbolico e dimostrativo. La torta è, sì, stata lanciata, ma ben sapendo che la sua traiettoria sarebbe stata interrotta da un ostacolo imperforabile, a difesa della star del Louvre. La figura leonardesca, nella vicenda, sarà stata considerata dal lanciatore non solo come incomparabile cassa di risonanza per far ricadere l’attenzione generale sulla questione da lui sollevata, ma anche come partner d’eccezione per dare un’impareggiabile sostanza allo scopo. Insomma, la torta lanciata dall’imbrattatore ha umanizzato la Gioconda, affidandole una parte straordinaria in un’azione scenica di grande rilievo internazionale. Monna Lisa se proprio avrà un’anima, considerato il valore eccelso del mistero che racchiude e della sua fattura artistica, questa, oggi, si è distesa in maniera leggiadra e fanciullesca, come in un film di Stanlio e Ollio.

A proposito, la torta Monna Lisa è sofficissima, fatta con ingredienti semplici, tutti presenti in dispensa. Resta perfetta per la merenda, oltre che, naturalmente, per la colazione. Gli ingredienti sono farina, uova, latte, olio di semi, lievito, sale, zucchero a velo. Bon appétit!