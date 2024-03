Mario Signorile: un inedito racconto del giovanissimo Youtuber

27 Marzo 2024

Mario Signorile (Bari, 20 ottobre 2000) è un regista, attore e youtuber italiano. Quest’ultimo ha saputo conquistare il pubblico con la sua originalità e versatilità. Fin da piccolo, Mario ha dimostrato una fervida immaginazione. In una chiacchierata telefonica con noi, ricorda con affetto i suoi giorni di infanzia, quando giocava con i pupazzi di Dragon Ball e inventava avvincenti storie di fantasia. Crescendo, ha trasformato questa passione in una vera e propria arte, portando le sue creazioni sul web. I suoi primi progetti inediti consistevano nel reinterpretare scene dei videogiochi, dimostrando fin da subito un talento innato per la narrazione visiva.

Il suo percorso professionale ha conosciuto diverse tappe significative. Tra queste, spicca “Odio Il Mio Migliore Amico” fiction ispirata in qualche modo a celebri serial come “How I Met Your Mother” o “Friends“. Attraverso il suo canale YouTube, ha saputo catturare l’attenzione del pubblico e in questo specifico caso conosce la popolarità in ambito universitario.

Una delle svolte cruciali nella sua carriera è però avvenuta nel novembre del 2023, quando ha avuto l’opportunità di collaborare con Frenchmole, un altro celebre YouTuber italiano. Questa esperienza ha rappresentato per lui una sfida stimolante e un’occasione per confrontarsi con figure di spicco nel panorama della piattaforma, aprendo nuove prospettive creative e professionali.

Ma forse uno dei progetti più ambiziosi di Mario è stato l’elaborazione di una versione personale e canonica del celebre franchise videoludico “The Last of Us“. Con abilità e sensibilità, ha strutturato una narrazione equilibrata, rispettando l’essenza del gioco originale mentre aggiungeva il suo tocco distintivo, conquistando così l’ammirazione di molti fan. Nasce così infatti “The lasf of us Forsaken”

Oltre al mondo dell’intrattenimento visivo, ha intrapreso anche la strada della musica, pubblicando cover su TikTok e lasciando intravedere la possibilità di una carriera da cantante. Con un occhio al futuro, sogna di poter calcare i palcoscenici del cinema e, perché no, di poter un giorno sollevare un Oscar.

Le parole chiave che guidano Mario sono “fare” e “non fermarsi”. Nonostante le critiche e le perplessità della società, ha deciso di perseguire la sua passione con determinazione e perseveranza. Con la sua arte, cerca di trasmettere un messaggio di libertà e autenticità, sperando di poter un giorno condividere le sue idee e la sua persona anche attraverso i mezzi tradizionali come la televisione.

Noi ovviamente, gli auguriamo il meglio.

https://www.youtube.com/@MarioSignorile