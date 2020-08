Ubi, Micciché nuovo amministratore delegato: gestirà la transizione verso Intesa

6 Agosto 2020

Intesa Sanpaolo ha indicato Gaetano Micciché, il banchiere che da vent’anni sovrintende al Corporate e Investment banking del gruppo, come manager per traghettare la neo-acquisita Ubi nel gruppo guidato da Carlo Messina. E in attesa che si completino i passaggi societari per i rinnovo dei vertici di Ubi (a tal proposito è stata convocata l’assemblea per il prossimo 16 ottobre), il cda uscente presieduto da Letizia Moratti ha cooptato Micciché e lo ha nominato amministratore delegato e direttore generale di Ubi. «È per me motivo di orgoglio essere stato cooptato oggi nel consiglio di amministrazione di Ubi, al termine di un percorso che ha visto la banca entrare a far parte del gruppo Intesa Sanpaolo. Ringrazio per questo motivo i membri del cda, ma il mio ringraziamento va innanzitutto a Carlo Messina per aver riposto fiducia in me e nelle mie capacità; e intendo rivolgere lo stesso pensiero ai tanti colleghi che hanno dimostrato il loro sostegno», ha dichiarato Micciché.

«Ubi è una banca solida, riconosciuta e sostenibile, grazie anche al lavoro svolto dal precedente consigliere delegato, dal management e da tutte le persone di Ubi. A tutti i dipendenti intendo sin da subito assicurare l’impegno di tutto il management di Intesa Sanpaolo, al fine di rafforzare l’identità già comune tra i due istituti, forti anche di valori e culture aziendali simili. Le nuove direzioni regionali a Bergamo, Brescia, Cuneo e Bari, l’assunzione di 2500 giovani, il centro di eccellenza per il supporto del settore agricolo a Pavia, sono solo alcune delle iniziative già in

programma a sostegno dei territori nei quali Ubi opera. Insieme costruiremo un gruppo ancora più vicino e a sostegno dei territori, insieme

saremo ancor più la “banca dei territori”, delle famiglie e delle imprese italiane».