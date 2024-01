Il mondo delle fiabe

17 Gennaio 2024

Trattati sulle fiabe lunghi un post. Sul loro significato ancestrale e necessario. Con tanto di spolvero delle 200 che Calvino ha scovate e tradotte dai dialetti nel libro Fiabe Italiane. Ho ricordato la sua esistenza nella mia libreria, ma non ho avuto il coraggio di svegliare quel tomo dal letargo: ai tempi lo chiusi sfinito dopo venti pagine. Sono solo un libidinoso: se mi annoio, abbandono. Torniamo alla valanga di social post col petto in fuori e il ditino ciondolo. Al dunque erano partoriti per dargliene tante alla Cortellesi, rea di aver fatto il botto, in primis, e poi pure cancel culture, meglio detta Correzione del mondo, sul bacino d’oro della Disney. Lo so che tali fiabe esistono da parecchio prima, ma la Disney ne ha fatto pane e pop.

Poi, ecco, finalmente, la versione integrale del suo discorso all’Università Luiss. E i titoli con virgolettato della povera stampa italica si rivelano vigliacchetti, morbosi.

I fatti. Chiamata dal rettore ad aprire l’anno accademico, soprattutto per il successo enorme, inaspettato, del suo film, la regista ha dato la sua esperienza e ha fatto la Cortellesi. Mettendoci battute, altrimenti non sarebbe stata se stessa: ovvio che se le guardi bene, da adulto, nei suoi personaggi, negli snodi narrativi, ‘ste fiabe fanno ridere. Ma il discorso non aveva alcuna intenzione di ribaltamento, o di indignazione per la Bianca come la neve e la sventola costretta alla Cenere. Erano solo passaggi classici, il leggero, anche facilotto, a inframmezzare un pensiero più solenne, su inclusione, diritti, sostegno al merito: quel discorso accademico che si chiedeva, al dunque. E a me pare la identica operazione del suo film. Sospeso tra commedia cabaret e dramma. Con siparietti musical. In sostanza, ci ha messo tutto quello che sa e fa. “Costruendo una storia che sta in piedi, con un paio di grandi intuizioni, e un messaggio che ha fatto breccia”. Il virgolettato è per il tono, da recensore di mestiere, e per dare il giusto merito al successo popolare. Ma l’io libidinoso non ha vibrato. L’emozione profonda che ha riempito le sale, non mi ha abbracciato. E sono uscito analitico. Su quel bianco e nero troppo patinato per farsi carne. E sui personaggi, che anche qui, come nelle fiabe dette, hanno zero, o quasi, sfumature. Quadrati nella loro cifra. Dal marito troppo ottuso, per farne un vero cattivo, al suo padre, becero esasperato. La ragazza ingenuotta lacrimante e quei due ragazzini vuoti, capaci solo di appiccicarsi e insultarsi ogni volta che entrano in scena. L’invidiosissima del cortile e la probabile suocera, puzzona come stereotipo Vanzina. Per chiudere alla dottor Jekyll e mister Hyde del promesso sposo, tutto sorriso e gentilezza che si fa d’improvviso aguzzino. Personaggi finti, al dunque. Ma come cantava Bennato: Ogni favola è un gioco/ che si fa con il tempo/ ed è vera soltanto a metà. E quella è bastata.