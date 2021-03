“Magliofili”, la community di chi ama le maglie da calcio, celebra l’8 Marzo

8 Marzo 2021

Il calcio, c’era una volta uno sport per soli maschi. Ma oggi, benchè pregiudizi e abitudini siano dure da cambiare, il cammino è avviato e indietro non si torna. La passione per il calcio giocato è sempre più anche delle donne. Una passione che Nadia Charif, cofondatrice della Community Magliofili, ad esempio racconta così:

“Arrivo da una famiglia in cui il calcio e lo sport sono sempre stati vissuti con passione: mio padre romanista, mio zio milanista sfegatato, ed io juventina (non si è ancora ben capito come sia successo!). Ho sempre amato fin da bambina le maglie da calcio, non tanto per la squadra ma per quello che rappresentavano: piccole grandi storie. Dietro ogni maglia c’è un’esperienza, un vissuto, un legame con aspetti non solo sportivi. Ci sono legami storici, sociali e culturali, e questo mi ha sempre affascinata. La maglia a cui sono più legata? La prima maglia di Del Piero del 2009-10 che ho ricevuto in regalo e quella azzurra del 2006.

Questo aspetto che mi affascinava da bambina oggi ha trovato un luogo fertile che è la realtà di Magliofili che ho contribuito a fondare: ogni giorno portiamo alla luce le storie che ogni maglia porta con sé, per evocare esperienze e suggestioni che rimarranno per sempre nella mente degli appassionati. Per noi le maglie non sono solo degli “oggetti” da usare in campo e che rappresentano la squadra, ma escono dal campo ed entrano in ogni ambito della vita quotidiana. La passione per le maglie per me non conosce né genere né età, ci unisce tutti senza distinzione.”

Sulla pagina di Magliofili, oggi, a proposito di donne innamorate del calcio, si legge questo: “I colori hanno un significato codificato da sempre. Quando nasce una bambina il fiocco è rosa; se maschio, azzurro. Ma qui parliamo di calcio, dove le storie e i colori si mischiano, si incrociano e finiscono per raccontare qualcosa che non avremmo mai immaginato. L’azzurro, per esempio, vuol dire solo una cosa: Italia. La maglia azzurra oggi si chiama Rinascimento, che è sinonimo di un nuovo modo di vedere il mondo e, perché no, anche di nuove sfide. E l’azzurro è il colore della Nazionale Femminile, che con la vittoria per 12-0 su Israele hanno staccato il pass per l’Europeo 2022 raggiungendo un obiettivo che fino a ieri era un sogno. Le nostre Azzurre che ci raccontano con un colore una sola grande storia: quella di una meravigliosa realtà”.