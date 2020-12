È nata Magliofili, la community che racconta la passione per le maglie da calcio

20 Dicembre 2020

Una passione che diventa community, come succede sempre più spesso. È così che nasce Magliofili. Un gruppo di addicted delle divise da calcio – sette per cominciare, ma pronti a crescere tanto e in frettà – ha lanciato la community che si raduna sotto il payoff “Think out of the field” per unire i numerosi fan in Italia e nel mondo dentro un universo che, dallo sport, si lancia ad abbracciare anche storia, società, marketing, cultura e design.

“Magliofilia” è parola che racchiude la sterminata passione per pattern, colori, finiture, texture e tutto quello che evoca una jersey, e indica un ritmo che si diffonderà inizialmente su Instagram per poi crescere in un percorso di sviluppo digitale e live nei prossimi mesi.

@Magliofili si muoverà con due obiettivi: anzitutto, invitare le persone a indossare le jersey in ambiti diversi, anche sorprendenti, rispetto al loro classico utilizzo nel rettangolo da gioco o mentre si tifa la squadra del cuore. Una maglia sa essere compagna anche in momenti di vita quotidiana inusuali, da raccontare e condividere con il resto della community.

Il secondo, narrare le jersey come un contenitore di storie ed evocazioni che restituisca un significato più alto e ampio, capace di intrecciare i più diversi universi narrativi che si possono incontrare dentro e fuori la maglia.

I primi format sono disponibili sulla pagina Instagram @Magliofili a partire dal 18 dicembre, a 2 anni esatti dal calcio di inizio dei prossimi Mondiali in Qatar.