Laboratori di democrazia e transizione

15 Aprile 2021

L’Emilia-Romagna si conferma ancora una volta un importante laboratorio politico, capace di sperimentare nuove forme di democrazia partecipata.

Si tratta di un esperimento iniziato nella settimana successiva alla Pasqa, e culminato con una due giorni svoltasi nelle nelle gioranate del 10 ed 11 Aprile, voluto da Rinascimento Green e ribattezzato AssembraMENTI per enfatizzare il potere dell’intelligenza collettiva.

Ma andiamo con ordine. Cosa è Rinascimento Green? E’ un’associazione, alla quale aderiscono molte altre associazioni della galassia ambientalista e del volontariato, del terzo settore, che propone un cambiamento dal basso. Cogliere cioè la sfida posta dalla crisi pandemica per cercare di proporre cambiamenti ad una società, ad un modello di sviluppo, che ha manifestato più di un punto di criticità. I catalizzatori dell’iniziativa sono stati il movimento delle Sardine, Mattia Santori in testa e Change.org.

Il primo esperimento, lanciato per l’appunto in Emilia-Romagna, ha raccolto oltre trecento partecipanti. L’obiettivo era quello di arrivare a formulare una serie di proposte concrete, non faraoniche, da implementare per una ripartenza, o meglio un “Rinascimento”, che ponga al centro i temi dell’ambiente, del lavoro dell’equità e dell’inclusione sociale. Da questo “brainstorming” collettivo sono scaturite 75 proposte, che sono state poi commentate, rifinite e raggruppate da un comitato di esperti. La due giorni poi è iniziata con una serie di interventi di alto livello, finalizzati a presentare la sitauzione attuale e gli scenari futuri, sia a scala regionale che a scala globale, per i princpali macrotemi delle proposte progettuali: clima e ambiente, circolarità, energia e mobilità, salute, lavoro, educazione, inclusione sociale. Il secondo giorno è stato totalmente dedicato alla fase progettuale, attraverso la definizione di poche e semplici regole di lavoro, la suddivisione dei partecipanti in tavoli tematici virtuali, il supporto dei facilitatori e del comitato tecnico-scientifico.

I risultati del lavoro condotto, 15 proposte progettuali non cadranno nel vuoto ma sono stati consegnate nelle mani di Emma Petitti e Elly Schlein per essere presentate all’Assemblea Regionale.