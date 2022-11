le notizie della settimana: Italia 3-Francia 1

12 Novembre 2022

Migranti, questo il tema principale della settimana. Alla fine dopo il lungo braccio di ferro tra Governo e Ong sono sbarcati tutti, tre navi hanno attraccato in Italia e una in Francia. Il Paese d’Oltralpe ha deciso di accogliere la Ocean Viking in via del tutto eccezionale, ma come contropartita, dichiara di non essere più disposta a prendere dall’Italia circa 3.500 migranti che andrebbero ridistribuiti secondo gli accordi di ricollocamento in vigore in Europa.

La Francia probabilmente si è risentita, forse in seguito ad un nostro comunicato trionfalistico, che ha incontrato la soddisfazione della destra francese, pronta a cavalcare la questione per il successo italiano contro la leadership del Paese. C’è stata una reazione indubbiamente spropositata da parte del ministro dell’interno francese. La vicenda è delicata e andrebbe affrontata con calma e sottovoce, invece quasi tutti i nostri giornali ci sono andati giù pesanti. Va ammesso però che la Francia in questa vicenda, alla fine, si è dimostrata disponibile nei confronti dell’Italia a dispetto della Germania, che invece ha tenuto un atteggiamento poco simpatico nei confronti del nostro Paese. Questa piccola crepa andrà sistemata al più presto, una Francia nemica non ce la possiamo permettere.

Forse, ma lo diciamo sottovoce potrebbero essere più vicine le condizioni per sedersi al tavolo della pace tra Russia e Ucraina in seguito ai recenti successi militari di quest’ultima.

Nelle elezioni di metà mandato negli Usa non si è verificato l’annunciato successo delle forze Repubblicane, che vincono alla camera ma meno del previsto mentre al Senato per ora sono allineati. Questo costringe Trump a guardarsi dalla sfida interna ai repubblicani, ma resta deciso a non mollare. Dalla parte opposta Biden è deciso a ricandidarsi e in caso di successo a governare per altri quattro anni oltre ai due rimanenti, in totale sei anni, alla fine di tutto avrebbe 86 anni.

Si delineano le candidature per la Regione Lombardia, ancora in alto mare quelle per il Lazio, del resto come potremmo rinunciare ad una perenne campagna elettorale?

Buon weekend

MONDO

Negli USA elezioni di metà mandato, si rinnovano tutti i 435 seggi della Camera, un terzo del Senato e si scelgono 36 governatori.

Primo vertice internazionale in Egitto per Giorgia Meloni per la conferenza sul clima Cop27. Tra i vari incontri anche quello con il Premier egiziano, oltre al gas la nostra Premier solleva il tema dei diritti umani e l’attenzione ai casi Regeni e Zaki.

Al vertice Meloni assicura che l’Italia rispetterà gli accordi presi ma ribadisce che non tutti i Paesi si stanno impegnando.

In Ucraina, la città di Kherson si prepara alla battaglia urbana, i russi sono trincerati nelle case abbandonate, il Papa rinnova l’offerta per ospitare i negoziati di pace. La Russia non riesce a resistere a Kherson e il ministro della difesa Sergei Shoigu annuncia il ritiro in diretta tv.

Zelensky apre ai colloqui di pace e cerca collaborazione per forzare la Russia a trattare.

Usa, non si avverano le previsioni di Trump ora furibondo, i Democratici evitano l’onda repubblicana. Repubblicani in maggioranza alla camera e in leggero vantaggio al Senato. Biden ha intenzione di ricandidarsi.

Iran, Alessia Piperno rilasciata, è tornata in Italia.

CASA NOSTRA

Braccio di ferro tra Viminale e Ong, a Catania due navi con centinaia di persone e una terza in arrivo, sbarcati minori e fragili. I comandanti delle navi: “non lasceremo il porto”.

Migranti, tensione sulle navi, proteste a bordo, tre persone si gettano in mare. Un’altra nave a Reggio Calabria attracca e fa sbarcare tutti i migranti.

Anche a Catania sbarcano tutti i migranti, tranne quelli della nave Ocean Viking che sbarcheranno in Francia. L’ok arriva dopo l’ispezione sulle condizioni dei naufraghi. La Francia ribadisce: “no a sbarchi selettivi”. Meloni: “noi non cambieremo la nostra linea”.

Opposizioni all’attacco. Orban si complimenta per la difesa dei confini. Il Papa: “la responsabilità è di tutta l’Europa, l’Italia da sola non può fare nulla”.

Terremoto 5.5 nelle Marche, poi 51 scosse, chiuse le scuole.

Allarme terrorismo sui cieli italiani per un volo Emirates, l’aereo Atene-New York torna indietro.

POLITICA

Reddito di cittadinanza, sarà sufficiente un solo rifiuto del lavoro per non averne più diritto. Non potrà essere più garantito a vita, ma rinnovabile a scalare per periodi sempre più brevi, questa la proposta della Lega. Il presidente dell’INPS, Tridico: “bene la riforma, assegni solo a chi ne ha diritto”.

In Lombardia, Letizia Moratti annuncia la corsa con il Terzo Polo, sarà la candidata alla Presidenza della regione, con una propria lista. Nel Lazio il PD cerca alleanza con i 5S.

Ufficiale la candidatura per Attilio Fontana alla guida della Regione Lombardia per un secondo mandato.

Braccio di ferro nel centrodestra, rivolta dei sindaci su energia e trivelle, Piombino e delta del Po, Fdl e Lega sono contrari ai piani del governo.

Diatriba tra Pd e Movimento5S, Conte attacca Gualtieri sull’inceneritore e chiude le porte a Letta.

Prove di alleanza nel Lazio per PD e Calenda sulla figura di D’Amato.

Il Governatore del Veneto, Luca Zaia, contrario alle trivelle, ai dubbi per il territorio si aggiungono anche quelli per il turismo.

ECONOMIA

Flat tax, prende forza l’ipotesi di alzare la soglia fino a 85 mila euro di ricavi.

Elon Musk annuncia di voler licenziare la metà dei 7.500 dipendenti di Twitter, anche Mark Zuckeberg per Meta parla di migliaia di licenziamenti.

Le Poste fermano le nuove pratiche sui crediti del super bonus del 110%.

Ok dell’Unione Europea sulla seconda tranche del Pnrr

Governo: la manovra sarà pronta in 3 settimane, superbonus ridotto e selettivo, decreto sgravi per le bollette, riduzione del carico fiscale dello 0,4% all’anno per tre anni, si prefigura la tregua fiscale con la rottamazione e il saldo stralcio delle cartelle esattoriali. Non si esclude quota 41 con il risparmio ottenuto, limitando il costo del reddito di cittadinanza.

Varato il decreto aiuti: sì alle concessioni per le trivelle, tetto massimo contanti a 5.000 euro, welfare aziendale esentasse fino a 3 mila euro caro bollette proroga degli sconti.

CULTURA

Parte da Firenze il nuovo tour di Checco Zalone, per poi arrivare a Bologna, Trieste, Torino e Milano, dove si fermerà per tre settimane nel periodo natalizio.

Vasco Rossi a Roma per ricevere la Lupa d’oro dal sindaco Gualtieri.

“Only the Strong Survive” Nuovo album per Bruce Springsteen.

SPORT

Moto GP torna il Mondiale in Italia per la Ducati con in sella il giovane Bagnaia, Pecco al suo primo titolo.

Campionato: continua la corsa del Napoli vincente a Bergamo contro l’Atalanta, ora in testa alla classifica a 4 punti dal Milan che resta in scia battendo lo Spezia per 2 a 1. Riparte la Juve che batte l’Inter per 2 a 0 e la supera in classifica. Il Derby romano alla Lazio.

Turno infrasettimanale, frena il Milan 0 a 0 a Cremona, vince il Napoli che allunga in classifica a più otto dal Milan. L’Inter strapazza il Bologna 6 a 1, pareggia la Roma a Sassuolo. Vince la Juve a Verona per 1 a 0 e continua la risalita in classifica. Vince la Lazio contro il Monza e sale al secondo posto.

INCHIOSTRO SPRECATO

La separazione Totti-Blasi finisce sul New York Times, anche oltre oceano sprecano l’inchiostro.

Foto di copertina By Daniel Leite Lacerda