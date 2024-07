Biden: che faccio, lascio o raddoppio?

19 Luglio 2024

Come ogni settimana ecco i fatti più importanti dei giorni passati.

Attentato contro l’ex Presidente americano durante un comizio a Butler, in Pennsylvania. Trump è stato ferito ad un orecchio ma sta bene dopo esser stato medicato. L’Fbi ha identificato l’attentatore che ha sparato: si tratta del 20enne Thomas Matthew Crooks. L’aggressore è stato ucciso, aveva sparato da un tetto. Nell’attentato è rimasto ucciso anche un partecipante al comizio, un ex capo dei vigili del fuoco, di 50 anni. Ferite altre due persone. (SkyTg24)

“Dio mi ha salvato, non mi arrenderò mai. Non permetteremo al male di vincere”. Con queste parole l’ex presidente Trump ha ringraziato i suoi elettori per la solidarietà dopo l’attentato. Il giorno dopo ovviamente gli interrogativi che restano sul campo sono numerosi e molte le inchieste che sono state aperte per far luce sugli spari che hanno scioccato il mondo. (Repubblica)

Meloni a Bagnoli firma il protocollo d’intesa, importante per Napoli, la Campania e tutto il sud, e rivendica la scelta del governo di destinare 1,218 miliardi di euro per il risanamento e la rigenerazione urbana del territorio. Gli interventi si concluderanno entro il 2031, e si stima un indotto occupazionale di oltre 10mila unità, tra lavoratori diretti e indiretti. (La Stampa)

Dopo che il riesame ha respinto la richiesta di attenuazione dei domiciliari, Giovanni Toti, tramite il suo legale, ha chiesto di poter incontrare il ministro Matteo Salvini e, in un secondo momento, i due assessori Giacomo Giampedrone e Marco Scajola. Nel frattempo l’opposizione, che continua a chiedere a gran voce le dimissioni di Toti e nuove elezioni, ha organizzato una manifestazione a Genova. (GenovaToday)

Rinviata a momenti migliori la norma salva-grattacieli a Milano, tra le polemiche delle opposizioni e l’irritazione della Lega, Matteo Salvini conduce comunque in porto tutto il pacchetto Salva-casa, considerato da Pd e grillini un vero super-condono edilizio, molte le novità: microappartamenti, cambio destinazione d’uso, tolleranze, stato legittimo, sottotetti, superamento doppia conformità, sanatoria per gli immobili con vincolo ante 2006. (Quotidiano Nazionale)

Roberta Metsola è stata eletta presidente del Parlamento europeo per il suo secondo mandato con una maggioranza record: 562 voti a favore, guiderà gli eurodeputati per i prossimi due anni e mezzo. Metsola, fa parte del Partito popolare europeo. Era già presidente dal 2022, dopo la morte di David Sassoli. Oggi a sfidarla c’era solo la spagnola Irene Montero, che si è fermata a 61 voti. (Fanpage)

La Corte di giustizia europea ha accolto il ricorso di vari cittadini ed eurodeputati dei Verdi contro il rifiuto alla richiesta presentata nel 2021 di avere accesso ai documenti relativi ai contratti per l’acquisto di vaccini contro il Covid 19, stipulati tra la Commissione Ue guidata da Ursula von der Leyen e diverse aziende farmaceutiche. Secondo la Corte di giustizia Ue, Bruxelles non avrebbe dato sufficiente accesso ai contratti. (La Stampa)

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, interviene al Question Time della Camera, spiegando che maggiori risorse per la difesa saranno possibili soltanto con una deroga al Patto di Stabilità. Il titolare del Mef ha poi assicurato che il taglio del cuneo contributivo è la prima priorità e sarà riconfermato. (MilanoFinanza)

Il Presidente Americano Joe Biden potrebbe a giorni annunciare l’uscita di scena oscurando così l’onda lunga del discorso d’accettazione della candidatura di Donald Trump. Una notizia confermata da diverse fonti democratiche. Ammalatosi di Covid, il Presidente può giustificare l’abbandono dietro motivi di salute. (Repubblica)

Von der Leyen rieletta: sarà presidente della Commissione Europea fino al 2029. FdI ha votato contro, Meloni:«L’ok dei Verdi ha reso impossibile il nostro voto a favore, ma i rapporti non sono compromessi» Von der Leyen per consolidare i numeri della sua maggioranza aveva aperto trattative con i Verdi e i Conservatori: i primi hanno votato a favore. (Corriere della Sera)

Un’altra tegola per il presidente della Regione Liguria, GiovanniToti. Nei suoi confronti è stata emessa una nuova misura cautelare agli arresti domiciliari per finanziamento illecito. Il caso è quello legato alla vicenda degli spot elettorali pagati, secondo l’accusa, sottobanco da Esselunga e proiettati sul maxi schermo di Terrazza Colombo. (LaNazione)