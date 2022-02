quello che è successo e quello che, forse, ti sei perso. Settimana n°8

26 Febbraio 2022

All’inizio della settimana i giornali titolavano: “l’Ucraina è sull’orlo della guerra, secondo molti media americani l’esercito russo avrebbe già ricevuto l’ordine di invadere”. “A Emmanuel Macron va il merito di aver strappato la disponibilità ad un ulteriore incontro tra Biden e Putin, che avverrà dopo l’incontro dei rispettivi ministri degli esteri. L’incontro potrà avvenire solo se Mosca non invaderà l’Ucraina”.

La previsione dell’intelligence USA è stata di una previsione chirurgica, molto meno i pronostici di un noto direttore di giornale e di un ex leader di un movimento politico.

L’incontro auspicato da Macron invece non c’è mai stato, la guerra è iniziata, un criminale ha invaso un paese democratico, cosa succederà dopo? Toccherà a qualche altro Paese? Va fermato! Per farlo l’Occidente deve restare unito, deve reagire perché è lo stesso Occidente ad essere stato aggredito. Davanti ad una guerra va messo da parte qualsiasi interesse, anche se questo comporta sacrifici economici. È doveroso farlo ora, per non trovarsi domani in una situazione ancora più grave, le sanzioni alla Russia dovranno essere pesanti.

Oggi politica e stampa italiana sono coese nella condanna a Putin, ho paura però che, già dalla prossima settimana, le stesse si divideranno tra filo russi, anti Americani, atlantisti e quelli che “chi se ne frega” dell’Ucraina. Manca un po’ di dignità. Spero di sbagliarmi.

Questa settimana ricorre l’anniversario dei due anni di pandemia nel nostro Paese, direi che non c’è nulla da festeggiare, se non prendere finalmente atto che la preoccupazione scende al livello più basso da quando ha fatto la sua comparsa.

È stata una settimana intensa per il Governo, il cui compito è stato quello di misurarsi nuovamente sul decreto mille proroghe, cercando di evitare incidenti come quelli della settimana passata. Passano le nuove regole sulla pandemia, non tutte condivise dalla Lega. Berlusconi assicura lealtà a Draghi per il proseguimento dell’attività di Governo, mentre inizia la campagna elettorale con Calenda, che al congresso di Azione dichiara di aspettarsi un 20% alle prossime elezioni. Capisco l’ottimismo, ma Roma non è l’Italia, però è un suo diritto sognare, visto che è gratis.

Pechino 2022 chiude e passa il testimone a Milano e Cortina, una grande opportunità per il nostro Paese che andrà sfruttata al meglio per il rilancio di una grossa fetta di settori merceologici. Nel frattempo godiamoci le 17 medaglie portate a casa dai nostri atleti azzurri

MONDO

Mentre Boris Johnson decide di abolire ogni tipo di restrizione nel Regno Unito, la Regina Elisabetta risulta positiva al Covid. Ironia della sorte…

Ricorrono gli incidenti diplomatici, anche il Ministro ugandese, durante il summit Europa-Africa, non stringe la mano a Ursula von Der Leyen.

La Russia riconosce l’indipendenza del Donbass, Putin parla alla nazione e promette aiuti militari ai separatisti delle due repubbliche di Lugansk e Donetsk. L’Unione Europea blocca gli scambi dalle Repubbliche e anche gli USA bloccano i rapporti economici. Condanna dell’Italia: “è una violazione della sovranità democratica”.

Dopo soli due giorni inizia l’invasione russa in Ucraina, esplosioni a Kiev e attacco su larga scala. Putin: “puniremo severamente chi interferisce, intendiamo demilitarizzare, non occupare.” Draghi: “attacco ingiustificato, rispondere uniti immediatamente”.

Si parte con le sanzioni ma Berlino e Londra sono già divise sulla messa al bando delle banche Russe.

La Germania decide lo stop al gasdotto Nord Stream 2.

Trump loda Putin: un genio!

L’ambasciatrice USA all’ONU stima in 5 milioni il numero massimo di rifugiati in arrivo dall’Ucraina.

Borse in picchiata, l’Europa brucia 331 miliardi.

CASA NOSTRA

Il premier Draghi annuncia: dal 31 di marzo fine dello stato di emergenza addio alle zone a colori e stop alle quarantene, il green pass sparirà gradualmente. L’obbiettivo è il rilancio per le prossime festività pasquali.

Coronavirus: da aprile misure più leggere per Green Pass, mascherine e hotel. Obbiettivo arrivare entro il 30 aprile ad un liberi tutti o quasi. Resterà l’obbligo del vaccino per gli over 50, la Lega non è d’accordo e presenta un emendamento per cancellarlo.

Stop alla quarantena per gli arrivi extra UE, per l’Italia sarà sufficiente il pass base.

Debutta il vaccino Novavax contro il Covid. Il vaccino è a base di proteine ricombinanti. Si spera di convincere qualche altro No-vax.

Archiviato il provvedimento a Attilio Fontana per i 5 milioni in Svizzera

Renzi si dimette dal board della principale azienda russa di car sharing (non era male farlo già qualche tempo fa…)

Il sindaco di Milano Sala chiede al Maestro russo Gergiev di condannare l’invasione, altrimenti il teatro alla Scala rinuncerà alla collaborazione.

POLITICA

Carlo Calenda eletto segretario di Azione.

Letta insiste nel progetto di allargare il campo e frena sui referendum dicendo no a due quesiti sulla giustizia.

La Lega in commissione alla Camera presenta un emendamento insieme a fratelli d’Italia per chiedere che il Green pass venga sospeso dal 31 di marzo. Un’altra decisione contro il Governo.

Draghi criticato da alcuni quotidiani americani e inglesi per aver affermato che l’energia, vista la dipendenza italiana dal gas russo, non doveva rientrare nelle sanzioni europee.

Renzi vince al Senato su Open, via libera al conflitto di attribuzioni presso la Consulta contro i magistrati che l’hanno indagato per finanziamento illecito. A favore PD, IV e Centro destra. Isolato il M5S.

Ancora in sospeso la ratifica della riforma del MES il Meccanismo Europeo di Stabilità, già approvato da 17 stati su 19, mancano ancora Germania e Italia, il Governo è a favore, i partiti litigano.

La UE chiede all’Italia di approvare il MES, ma i veti dei partiti frenano Draghi.

ECONOMIA

Il decreto Mille proroghe ottiene la fiducia alla Camera, il testo ora passa al Senato.

In Svizzera la banca Credit Suisse coinvolta in un nuovo scandalo finanziario. Nel mirino anche 700 Italiani.

L’inflazione a Gennaio vola al 4,8%, livello più alto dal 1996, colpevole il caro energia.

Confesercenti: “riunirsi tutti intorno ad un tavolo, fronte comune e patto sociale per contenere l’aumento dell’inflazione.”

SPORT

Campionato di serie A: Crollo dell’Inter che perde 2 a 0 con il Sassuolo in casa e non riagguanta la vetta della classifica. Anche il Napoli pareggia a Cagliari e perde l’occasione.

Champions: la Juve pareggia 1 a 1 con il VillaReal, Vlahovic segna dopo 33 secondi

Europa League: passa solo l’Atalanta che vince 3 a 0 contro l’Olympiacos Non basta un pareggio alla Lazio (2 a 2) contro il Porto. Il Napoli si arrende al Barcellona 2 a 4.

L’UEFA toglie a San Pietroburgo la finale di Champions.

Si chiudono i giochi olimpici di Pechino e l’Italia si porta a casa 17 medaglie.

CULTURA

Eurovision, Achille Lauro rappresenterà San Marino nella gara di Torino, insieme ai vincitori del festival di Sanremo Mahmood e Blanco.

Edizione del premio Strega 2022 presentato il terzo gruppo di titoli, in gara altri 12 candidati.

INCHIOSTRO SPRECATO

Francesco Facchinetti rivela: «Mi hanno arrestato in Honduras per un tatuaggio e in Nicaragua credevano fossi un narcotrafficante».