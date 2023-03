Dal 22 al 24 marzo a Rimini torna Key Energy, la fiera dell’energia sostenibile

21 Marzo 2023

Nella città romagnola, appuntamento con una grandissima vetrina espositiva riguardo al mondo della transizione energetica e delle sue infinite frontiere da esplorare, in costante evoluzione

Rimini– Dal 22 al 24 marzo, presso il polo fieristico di Rimini, torna la Key Energy 2023, rassegna internazionale dedicata alla transizione energetica ed alla sostenibilità ambientale, dove si parlerà di tutte le declinazioni dell’energia e delle sue infinite frontiere da esplorare, in un processo di costante evoluzione. A partire dalla energia solare, eolica, ad idrogeno, passando per le dinamiche di efficientamento, ma anche le ultime novità in tema di edifici sostenibili e di mobilità. “Un evento per la prima volta stand alone, con un nuovo nome, un nuovo format e un’inedita collocazione in primavera, il cui successo ha superato le attese, raccogliendo numerose adesioni a livello nazionale, europeo ed extraeuropeo e confermando l’interesse che da sempre il mercato dimostra per la manifestazione”, precisano dall’ Energy transition expo.

Quest’anno, infatti, sarà la prima edizione autonoma, con una superficie espositiva ampliata del doppio, capace di ospitare oltre 500 marchi, il 30% dei quali di provenienza estera. Con 12 padiglioni interni, e sei aree tematiche per ciascun settore merceologico di specie.

Si parte a mezzogiorno di mercoledì 22 marzo, con i saluti istituzionali del Viceministro all’Ambiente e Sicurezza Energetica, Vannia Gava, del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini e si continuerà fino a venerdì 24 marzo, giorno di chiusura dei lavori.

Il programma degli eventi e dei convegni di caratura internazionale prevede anche il K.EY summit- Stati Generali delle Fonti Rinnovabili, con diversi momenti di dibattito pubblico tra le varie rappresentanze del settore, per parlare delle scommesse più importanti del mondo della tecnologia abbinato a quello energetico. Su tutte, spiccano quelle del mercato elettrico, e dei sistemi di accumulo ad esso connessi.

Attesa la presentazione di tantissime idee innovative da parte di aziende del made in Italy ed internazionali, riguardanti i settori di Energia Solare, Energia Rinnovabile, Energia Eolica, Energie rinnovabili. Una manifestazione molto importante per il percorso di transizione energetica ed ecologica dal quale non si può prescindere, per puntare alla salvezza del Pianeta Terra.