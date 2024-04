110km/litro: bis di record del Mondo per Tesla Owners Italia

24 Aprile 2024

Milano, 22 aprile 2024 – Si è conclusa alle 17.30 di sabato 20 aprile la prima edizione della Milano Hypermile Challenge, un evento significativo che ha messo alla prova l’autonomia di una Tesla Model 3 RWD durante la settimana della Design Week milanese. La vettura ha percorso impressionanti 609 km senza ricariche, superando l’obiettivo iniziale di 500 km, grazie all’abilità di sette piloti che si sono alternati al volante nel traffico cittadino.

La Tesla Model 3 ha utilizzato solo 55 kWh di energia elettrica, dimostrando un’efficienza energetica eccezionale, con una percorrenza teorica di quasi 110 km/litro. Questo dato non solo rafforza il caso delle auto elettriche ma mostra anche un vantaggio significativo rispetto alle auto ibride termiche più efficienti.

L’evento non ha solo messo in luce le capacità tecniche delle auto elettriche ma ha anche sottolineato il loro impatto positivo sull’ambiente urbano. “In una città come Milano, dove il traffico veicolare contribuisce per oltre il 70% alla presenza di inquinanti pericolosi come le polveri sottili e gli ossidi di azoto….ogni auto elettrica venduta gioca un ruolo cruciale nella riduzione dei rischi per la salute pubblica,” ha spiegato Alessandro Miani, presidente della Società Italiana Medicina Ambientale e uno dei piloti della sfida.

L’importanza di ridurre questi inquinanti è stata evidenziata dai dati dell’Agenzia Europea dell’Ambiente, che stima circa 63.000 morti premature all’anno in Europa a causa dell’inquinamento atmosferico. Le strategie di guida efficiente, come l’hypermiling, dimostrano che anche piccole modifiche nelle abitudini quotidiane possono avere un impatto significativo.

La sfida ha visto il coinvolgimento attivo di piloti come Daniele Invernizzi, presidente di eV-Now! e fondatore di Tesla Owners Italia, che ha commentato: “L’hypermiling non solo migliora l’efficienza del veicolo ma promuove anche uno stile di guida più rilassato e consapevole, riducendo lo stress e il consumo energetico.”

La collaborazione tra i piloti, l’innovazione tecnologica come la frenata rigenerativa e una gestione ottimale delle risorse energetiche hanno permesso di superare gli obiettivi prefissati, dimostrando l’efficacia delle auto elettriche anche in condizioni di traffico intenso.

L’evento si è concluso con un forte appello al cambiamento verso pratiche più sostenibili. Luca Del Bo, presidente di Tesla Owners Italia, ha dichiarato: “Abbiamo il dovere di fare la differenza, partendo dalle nostre scelte quotidiane per garantire un futuro più sostenibile. È essenziale che tutti, dai cittadini alle istituzioni, contribuiscano a promuovere una mobilità verde.”

La Milano Hypermile Challenge ha quindi dimostrato non solo l’autonomia reale delle auto elettriche ma ha anche rafforzato l’idea che l’adozione di tali tecnologie è una scelta praticabile e necessaria per migliorare la qualità dell’aria nelle nostre città e per promuovere uno stile di vita più sostenibile.

Tesla Owners Italia è il primo Club Ufficiale dei proprietari Tesla in Italia, campione del Mondo di percorrenza con auto elettrica. Organizza eventi, raduni e tutti i giorni supporta i proprietari in questo nuovo settore. Per aderire al Club, clicca qui