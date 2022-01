Quello che è successo e quello che, forse, ti sei perso. Settimana n°4

29 Gennaio 2022

La settimana passa all’insegna delle vicende quirinalizie che occupano gran parte delle pagine dei giornali. Auguriamoci che sia l’ultima volta e che si vada in futuro all’elezione diretta del Capo dello Stato da parte dei cittadini.

Ma quanto ne sa la Generazione Z sull’elezione del Presidente della Repubblica? Secondo un sondaggio di webboh.it il 16% dei 100mila intervistati, fra i nati fra il 1996 e il 2010, non conosce il nome del Presidente uscente, il 57% non conosce il meccanismo di voto, ma il 62% vorrebbe saperne di più, mentre il 23% è all’oscuro che siano iniziati gli scrutini

MONDO

Venti di guerra in Ucraina, Biden valuta l’invio di truppe, in allerta 8.500 uomini, prove di dialogo con Macron e conferenza con la presenza di Draghi. Intanto al confine i militari di Kiev si preparano nelle trincee all’attacco Russo.

Putin vede le imprese Italiane, iniziativa che non convince il Governo e provoca irritazione nella UE. Tema la fornitura di gas che la Russia fornisce all’Italia per il 90% del suo consumo.

Intanto gli USA preparano le sanzioni per far fuori la Russia dalla finanza mondiale.

È imminente la pubblicazione del risultato dell’inchiesta sulle feste a Downing Street durante i look down per Boris Johnson. I laburisti insistono nel chiedere le sue dimissioni. Inoltre emergono delle mail dalle quali sembra che lo stesso Johnson intervenne personalmente per agevolare l’evacuazione di 150 tra cani e gatti con un volo del Ministero della Difesa da Kabul lo scorso Agosto. Il tutto per compiacere Carrie (moglie di Boris) nota per la sua passione animalista.

Turchia: la giornalista Sedef Kabas sfida Erdogan con un proverbio e finisce in manette. “Il bue non diventa re entrando nel palazzo, ma il palazzo diventa una stalla».

Papa Francesco esorta i genitori a non condannare i figli per l’orientamento sessuale.

CASA NOSTRA

Le regioni chiedono di eliminare le fasce di colore e poi di abbandonare la didattica a distanza per tutti, tranne per i ragazzi sintomatici. In sintesi «non vessare i cittadini che si sono fidati delle istituzioni, vaccinandosi e rispettando le regole, imponendo tamponi e isolamenti non necessari»

Fedriga, chiede di abbandonare la burocrazia anti Covid.

Intanto il governo decide che il green pass avrà una durata illimitata per chi ha fatto la terza dose, niente tamponi per chi arriva dall’estero.

Ancora una tragedia in mare, un barcone alla deriva stipato con 280 persone al largo di Lampedusa. Le Ong accusano il ritardo di sei ore dei soccorsi.

Giuliano Ferrara colpito da infarto. Condizioni gravi ma stabili

ECONOMIA

Telecom Italia sesta società al mondo di telecomunicazioni nel 1997, poi ceduta dallo Stato, scalata, riempita di debiti, oggi è diciassettesima e in Italia 2,8 milioni di abitazioni non hanno internet.

Aumenti record per i carburanti, secondo l’Unione Consumatori per i contribuenti l’aumento si tradurrà in una stangata da 363 €. L’aumento colpirà anche gli operatori della logistica con ricadute fino al 35% per frutta e verdura.

SPORT

Luci a San Siro il titolo di una famosa canzone. Domenica però quasi spente, poco pubblico, poche emozioni per un noioso zero a zero tra Milan e Juve. Nel frattempo il club bianconero anticipa l’operazione prevista per giugno e si assicura l’attaccante Vlahovic tentando di dimenticare Ronaldo…

Sofia Goggia cade a 100km/h nel SuperG vinto dalla compagna Curtoni… al suo posto Michela Moioli farà l’alfiere all’inaugurazione delle Olimpiadi a Cortina il 4 febbraio, per concederle più tempo per recuperare l’infortunio.

Berrettini batte Carreno e vola nei quarti in Australia con Monflis. Entra di diritto nei primi 6 e poco dopo in un match di lotta e di cuore conquista la semifinale ai danni di Monflis. Si schianta poi contro il muro Nadal.

CULTURA

Alessandro Baricco ha reso noto in un post sui social di avere una forma di leucemia. Lo scrittore è stato operato per un trapianto di cellule staminali donate dalla sorella Enrica.

Al Piccolo Teatro di Milano, Antonio Scurati presenterà dal 2 febbraio lo spettacolo tratto dal suo romanzo “M. Il figlio del Secolo” il libro è la prima parte di una serie che comprenderà cinque volumi dedicati a Benito Mussolini.

Esce al cinema in anteprima il 29 e 30 gennaio e poi stabile dal 17 febbraio l’ultimo film di Giuseppe Tornatore: un’analitica biografia su Ennio Morricone autore di 500 colonne sonore.

LA NOTIZIA CHE ASPETTAVAMO

I ventenni più vaccinati dei cinquantenni: “Noi un esempio, vogliamo riprenderci la vita”

INCHIOSTRO SPRECATO

La moglie di Luca Argentero: “Io la più invidiata? Anche a lui è andata bene”