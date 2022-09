27 Settembre 2022

Sabato 1 ottobre in occasione della decima Giornata europea delle fondazioni, Acri e Assifero organizzano BEN(I)TORNATI. GESTI QUOTIDIANI DI RIGENERAZIONE. Otre 100 luoghi in tutta Italia ricchi di iniziative per rigenerare il territorio a livello locale

Sabato 1 ottobre, ricorre la decima Giornata europea delle fondazioni.

Acri e Assifero promuovono, in tutta Italia, tantissime iniziative per rigenerare il territorio locale, con oltre 100 luoghi interessati.

Essenzialmente sono spazi dismessi, recuperati e poi destinati a nuovi utilizzi comunitari. Beni oggetto di confisca criminale e ricollocati come strumenti sociali, parchi e boschi di aree abbandonate, o laboratori di riciclo realizzati attraverso materiali di scarto e, ancora, iniziative di recupero di cibo rimasto invenduto, progetti di educazione alla sostenibilità e tanto altro. Per conoscere il programma completo degli eventi è possibile consultare direttamente il sito www.benitornati.it.

Ad essere parte attiva di questi “gesti di rigenerazione”, sono organizzazioni del Terzo settore, associazioni di quartiere, cooperative sociali, comitati e gruppi di cittadini, (in Italia, quasi 7 milioni di cittadini) che si prendono cura della comunità in cui vivono, cercando di migliorare concretamente anche la collettività di cui fanno parte e l’ambiente circostante.

A sostentare questa tipologia di cittadini virtuosi, ci pensa il variegato mondo delle fondazioni e degli enti filantropici, cioè soggetti privati non profit che offrono le proprie risorse, competenze e relazioni per permettere alle organizzazioni del Terzo settore e alle Istituzioni di progredire, diffondendo una prospettiva votata all’idea del pluralismo sociale e solidale, a cui ciascuno può apportare il suo contributo da condividere con gli altri.

In ossequio dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (Agenda 2030), le fondazioni si muovono utilizzando un approccio al tema dello sviluppo sostenibile, per un Paese dove vi sia più giustizia, inclusione e rispetto per l’ambiente.

Tra le attività condotte dalle fondazioni, troviamo quelle a sostegno di progetti di “rigenerazione umana” per i soggetti più fragili della società, da bambini e ragazzi, anziani, persone con disabilità, detenuti, migranti.

Non solo. Vi sono anche iniziative di “rigenerazione urbana”, per recuperare spazi abbandonati o inutilizzati e poi riconvertirli in luoghi in cui organizzare attività culturali o sociali.

Oppure, attività di educazione per i giovani e non solo, al fine di diffondere l’adozione di comportamenti e stili di vita sostenibili. Al centro, sempre e solo la valorizzazione del territorio e della comunità locale, protagonista del vero e proprio cambiamento del domani.

Giornata europea delle fondazioni del 1 ottobre

Nel 2013 il network europeo delle associazioni nazionali di fondazioni, Philea- Philanthropy Europe Association, ha istituito la Giornata europea delle fondazioni, con l’obiettivo di far conoscere il più possibile l’opera delle organizzazioni filantropiche. Oltre 140mila organizzazioni di diverse dimensioni, in tutto il continente, agiscono quotidianamente per divulgare la coesione sociale e l’uguaglianza.

Acri e Assifero, promotrici della giornata celebrativa del 1 ottobre in Italia, aderiscono a Philea.

L’Acri è l’organizzazione in rappresentanza collettiva delle fondazioni di origine bancaria, organizzazioni non profit, private e autonome, nate all’inizio degli anni Novanta dalla riforma del sistema del credito.

Sono 86, differenti per dimensione e operatività territoriale, e intervengono in diversi campi dal welfare alla cultura, dall’innovazione all’ambiente, dall’educazione alla ricerca. La missione, è accompagnare lo sviluppo sostenibile e inclusivo delle comunità di riferimento e dell’intero Paese. Ciascuna fondazione di origine bancaria interviene sul proprio territorio, la provincia o la regione in cui ha sede. Ci sono però anche molte iniziative di portata nazionale o internazionale, realizzate con il coordinamento di Acri, come Fondazione Con il Sud, il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, e il più recente Fondo per la Repubblica Digitale (www.acri.it).

Assifero è l’associazione italiana delle fondazioni ed enti filantropici, soggetti non profit di natura privatistica che, per loro missione, catalizzano risorse private, come capitale finanziario, immobiliare, intellettuale e relazionale, mettendolo a disposizione del bene comune. In particolare, si propone di promuovere un sistema filantropico italiano visibile ed efficace, riconosciuto come punto di riferimento della filantropia in Italia, che oggi associa 137 tra le principali fondazioni private di famiglia, impresa e di comunità e altri enti filantropici, in cui saperi, tradizioni, competenze e risorse finanziarie vengono messi a frutto per lo sviluppo umano e sostenibile del nostro Paese e di contesti internazionali (www.assifero.org).