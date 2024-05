Fondazione Cariplo approva il bilancio 2023, 1178 i progetti sostenuti

6 Maggio 2024

Fondazione Cariplo approva all’unanimità il bilancio 2023. Lo scorso anno la Fondazione ha sostenuto 1.178 progetti sul territorio di riferimento (Lombardia e province piemontesi di Novara e del Verbano Cusio Ossola) a fronte di un’attività filantropica complessiva per 177,6 milioni di euro. Trend in crescita, nel 2022 infatti l’attività filantropica complessiva era stata pari a 141,5 milioni di euro.

Nel corso del 2023 sono stati sostenuti 112 progetti in campo ambientale per un valore di 11,5 milioni di euro; 647 progetti a favore dell’arte e della cultura, con un impegno di 52,4 milioni di euro; 109 progetti nel settore della ricerca scientifica a fronte di un impegno di 19,3 milioni di euro; 273 iniziative per il sociale con un impegno di 73,6 milioni di euro.

A queste attività, suddivise per area di intervento, si aggiungono ulteriori 37 progetti ed iniziative di Fondazione Cariplo con 20,8 milioni di euro di contributi; tra questi le attività sviluppate in collaborazione con le sedici Fondazioni di Comunità locali, presenti su tutto il territorio della regione Lombardia e nelle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola.

“Nel rileggere i risultati del bilancio 2023 vanno fatte alcune considerazioni, a partire dai numeri. La prima è che la fondazione ha donato oltre 170milioni di euro: una dato importante frutto dell’impegno di tante persone, sostenendo 1178 iniziative. Il patrimonio oggi ha raggiunto un valore davvero considerevole: 8,8 miliardi di euro. A maggio 2023 si è concluso il mandato sotto la guida del presidente Giovanni Fosti. Il Bilancio di Fondazione Cariplo è dunque la somma, anzi la moltiplicazione degli sforzi e delle competenze di molte persone. Ho spesso guardato da fuori Fondazione Cariplo, con ammirazione, per la sua capacità di agire guardando al futuro, operando con un doppio registro che le consente di affrontare le emergenze quotidiane, ma al tempo stesso seminare per quei frutti che si vedranno col passare del tempo. Questa caratteristica la contraddistingue, insieme alla fitta rete che ha costruito negli anni sui territori e le permette di essere e di arrivare dove c’è bisogno, raccogliendo le istanze da chi opera in prima linea. Osservandola da dentro ho visto una macchina operosa, con una mente dal profondo pensiero. I risultati di questo bilancio sono il frutto di chi saggiamente ci ha preceduto, chi ha raccolto il testimone, dello staff di eccellente qualità, e dei tanti enti non profit che hanno il compito di trasformare, con azioni concrete, sul territorio, le indicazioni strategiche a cui la fondazione fa riferimento. A tutte queste persone va il nostro ringraziamento. Senza di loro nulla potrebbe accadere”, ha commentato il Presidente, Giovanni Azzone.

