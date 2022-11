le notizie della settimana: la Moratti spacca la destra e la sinistra

5 Novembre 2022

Seconda settimana del Governo Meloni, segnata principalmente da tre provvedimenti che hanno riempito le pagine dei giornali. Il decreto sul carcere ostativo per i benefici concessi ai detenuti condannati a reati di mafia, solamente nel caso in cui collaborino, il rientro dei medici no vax, a cui si oppongono tutte le regioni e per finire la norma anti rave che vede contrari i giuristi e le forze di opposizione, che vedono messa in pericolo la libertà di manifestare da parte dei movimenti sociali e di opposizione, definendo vaga la definizione. Qualcuno parla di un esecutivo estremista che fa ricredere chi parla di moderazione. Una cosa è certa, siamo di fronte ad una maggioranza che pur nascondendo alcune debolezze della coalizione riesce a far emergere le contraddizioni delle opposizioni.

L’altra vicenda degna di nota sono le dimissioni di Letizia Moratti da vice presidente e assessore al welfare della Regione Lombardia. Nelle ultime settimane le sono stati offerti: un posto da ministro, il ruolo di amministratore delegato della fondazione Milano Cortina 2026, ma nulla da fare, il malcontento covava da tempo, la causa non va ricercata solamente dal condono concesso ai medici no vax. Le ragioni sono tante e iniziano con le promesse, non mantenute, di mesi fa fatte da Berlusconi e Salvini che la indicavano come prossima presidente della Regione, poi la nascita di un governo a suo dire non difensivo dei cittadini e della loro libertà, comprovata dai recenti provvedimenti di cui si è già scritto. Si dice che la sua lista civica guardi a sinistra e contempli l’appoggio del terzo polo. Il PD però è diviso, una buona parte pare non digerire la candidatura di una figura che ha sciolto un legame quasi trentennale con il centrodestra. Molti insistono invece sul nome di Carlo Cottarelli, un profilo che metterebbe d’accordo Calenda, ma non Renzi sostenitore di donna Letizia.

Continuano le polemiche ridondanti su oggetti vari appartenenti al Ventennio, compresi i busti del Duce, posseduti da La Russa,

Segnalo infine che, oltre all’eclissi dell’ex Ministro degli esteri Di Maio, ora tocca ai navigator, prossime puntate: assalto al reddito di cittadinanza.

Buon weekend

MONDO

Brasile, un Paese spaccato, Lula eletto all’ultimo voto, perquisizioni accuse e tensioni. Bolsonaro non ammette la sconfitta.

Bloccato l’accordo sull’export del grano ucraino, ferme 40 mila tonnellate per l’Etiopia, 218 navi bloccate a Odessa.

Tragedia a Seul, 100 mila ragazzi riversati nelle vie di un quartiere per festeggiare Halloween, morti 154 giovani soffocati e schiacciati in una calca assurda. La Corea in lutto per 7 giorni.

La Russia continua a colpire, nuova ondata di missili, Kiev senza acqua e luce per ore. Medveded minaccia l’uso del nucleare per le regioni annesse.

Il popolo di Israele alle urne, è il quinto voto in quattro anni. Netanyahu incoronato nuovo premier.

Con la mediazione di Erdogan, Putin fa ripartire l’accordo sul grano e modera i toni sul nucleare.

23 missili lanciati dalla Corea del Nord, uno caduto a 57 km della linea limite. Seul: un atto di invasione.

Debutto della premier Meloni in Europa, gas e confini le priorità: “Difenderò l’interesse nazionale nella dimensione europea”.

CASA NOSTRA

3.500 persone si sono ritrovate in un capannone agricolo in disuso a Modena Nord per un rave party di Hallowen. 200 poliziotti impegnati per respingere i giovani provenienti da mezza Europa. Pronto il decreto legge per eventi non autorizzati.

Dopo una mediazione tra la Digos e i partecipanti, i ragazzi se ne vanno dopo aver pulito tutto.

Sabato 31 ottobre viene ucciso in un agguato Vittorio Boiocchi, storico capo ultrà interista e pregiudicato. La curva nord nerazzurra durante la partita Inter-Sampdoria ha deciso di svuotare la curva costringendo anche chi non voleva.

Daniela Santanchè indagata per falso in bilancio nel fallimento della società Visibilia.

Tre navi cariche di migranti sono in attesa di approdo nel canale di Sicilia con a bordo oltre mille persone, si tratta di Ong tedesca, francese e norvegese. Il nostro governo prende tempo e concede lo sbarco solamente a donne e bambini.

POLITICA

Lunedì 31 ottobre secondo consiglio dei ministri, il primo pienamente operativo, la questione più urgente è la crisi energetica. Si studia un nuovo decreto aiuti finanziabile con i 10 miliardi lasciati in cassa dal Governo Draghi.

Salvini per guadagnare visibilità, anticipa i tempi e annuncia via social i temi a lui più cari: intervento sul reddito di cittadinanza da sospendere almeno per 6 mesi per chi può lavorare. Il risparmio di circa 1 miliardo di euro servirà a finanziare quota 102, poi decreti sicurezza, tetto al contante, stop alle mascherine in ospedale, pace fiscale e immigrazione.

Berlusconi sul conflitto Russa Ucraina: dare a Zelensky miliardi invece di armi per ricostruire il Paese, questa la ricetta per cercare la pace.

Creato un nuovo reato per punire i rave party, pene fino a 6 anni di carcere. Probabilmente la legge anti rave sarà corretta. Varata la norma sull’ergastolo ostativo per ridurre la possibilità di sconti di pena ai mafiosi. Letta e Conte: “norma contro la libertà di riunirsi, così si alimenta lo scontro”.

Rinviata a fine anno la riforma Cartabia.

Sul fronte Covid, viene rimosso l’obbligo di vaccino per i sanitari che sono a contatto con pazienti fragili, mentre infermieri e medici no vax potranno rientrare in ospedale ma senza lavorare in reparti a rischio, resta l’obbligo delle mascherine.

Salta la sospensione delle multe di 100€ ai cittadini no vax over 50 che non risultati in regola con gli obblighi vaccinali.

Presentata la squadra di 39 vice ministri e sottosegretari, a Fdl 18 posti, 11 per la Lega e 8 per Forza Italia.

Letizia Moratti ha rassegnato le dimissioni da assessore al welfare della Regione Lombardia; è intenzionata a correre contro il Presidente Fontana. Nominato al suo posto Guido Bertolaso.

ECONOMIA

Istat, la recessione può attendere: nel terzo trimestre il Pil cresce dello 0,5%. Aumenta però l’inflazione, i tassi potrebbero salire oltre il 5%.

Confcommercio: paghiamo l’elettricità il 70% in più della Francia.

Contro il caro bollette pronti altri 5 miliardi, il quarto decreto aiuti sul tavolo del governo.

Parte la stretta al reddito di cittadinanza, le prime vittime saranno i navigator, in bilico 660 mila sussidi.

Inflazione, la Fed alza i tassi al 4%.

Il Governo spinge sul caro bollette, che a ottobre calano quasi del 13% sull’energia aiuti fino a 15 miliardi. Meloni: risorse scarse, concentrarsi su luce e gas.

Taglio al superbonus, l’incentivo del 110% scenderà al 90% per i condomini.

CULTURA

Gli attivisti di Ultima Generazione lanciano una zuppa su un quadro di Van Gogh esposto a Palazzo Bonaparte di Roma.

Gorizia e Nuova Gorica, Capitali europee della cultura 2025.

SPORT

Campionato, continua la corsa del Napoli che batte il Sassuolo per 4 a 0 e resta primo in classifica, seconda l’Atalanta che batte l’Empoli per 2 a 0, cade il Milan a Torino battuto per 3 a 1, vincono Inter e Juve contro Samp e Lecce. Sconfitta della Lazio in casa contro la Salernitana.

Champions, perdono Inter e Napoli entrambe sconfitte per 2 a 0, restano comunque qualificate agli ottavi. Il Milan batte il Salisburgo per 4 a 0, la Juve sconfitta dal Psg per 1 a 2, ma agguanta lo stesso un posto in Europa League.

INCHIOSTRO SPRECATO

Murdoch ha scelto lo smart working: a 91 anni lavorerà dal suo ranch in Montana.

Foto di copertina di foto di Bruno Cordioli su Wikicommons