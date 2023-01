Le notizie della settimana: Addio a Ratzinger e a Pelè

7 Gennaio 2023

L’ultimo giorno dell’anno 2022 verrà ricordato per la morte di Papa Benedetto XVI, ieri i funerali. Ebbe il coraggio di parlare di “sporcizia” nella Chiesa anche se fu accusato in Germania di negligenza sul caso dei preti pedofili. A 95 anni è stato il Papa più longevo della storia, il suo pontificato è durato circa otto anni, nel 2013 le sue dimissioni motivate dall’età avanzata lo portano a ritirarsi dalla guida del papato, da allora una situazione a cui non tutto il popolo cattolico si è abituato e cioè il binomio Bergoglio-Ratzinger. Diverse sono state le opinioni sul tema, tanto da costringere la diplomazia vaticana ad impegnarsi per dimostrare al mondo che tra papa regnante e papa emerito tutto filasse liscio. Il Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, ha affermato in una recente intervista che chi ha cercato di approfittare dei due papi per creare confusione nella chiesa ha fallito.

In questa settimana c’è stato anche l’ultimo saluto a Pelè; a Santos, funerale da 230 mila persone per il re del calcio, triste apprendere che nessun giocatore brasiliano tra i campioni del mondo del 1994 e del 2002 fosse presente, pare che nessun giocatore importante abbia interrotto le vacanze per recarsi a Santos, città facilmente raggiungibile da San Paolo, roccaforte di molti di loro. Molti si sono accontentati di un messaggio di commiato sul proprio account Instagram.

E’ morto Gianluca Vialli, uno dei migliori centravanti degli anni ottanta e novanta, idolo della Sampdoria e della Juventus, poi la carriera in Inghilterra da Calciatore-allenatore in quegli anni definito il Re di Londra. Lo ricordiamo insieme a Mancini nelle recenti e commoventi immagini della Nazionale italiana vincitrice del campionato Europeo. Un campione e un esempio per tutti, non è riuscito a vincere l’ultima battaglia ma è stato d’aiuto a tanti: “vorrei che qualcuno dicesse: grazie a te non mi sono arreso”

Acque calme per la politica Italiana dopo il discorso del Presidente Mattarella che mette d’accordo tutte le forze politiche: plauso bipartisan.

Ricorre in questo mese di gennaio il primo anniversario della morte dell’ex presidente del Parlamento europeo David Sassoli. E’ uscito ieri il libro “la saggezza e l’audacia. Discorsi per l’Italia e per l’Europa” a cura di Claudio Sardo per Feltrinelli. La prefazione è affidata al presidente Sergio Mattarella che ricorda la personalità e l’impegno profuso da Sassoli per la democrazia in Europa.

Sempre in Europa continuano le indagini sullo scandalo per corruzione che ha coinvolto il parlamento europeo, l’inchiesta arriva anche da noi a Milano dove i detective belgi seguono la pista del denaro.

Buon we.

MONDO

E’ morto Papa Ratzinger il primo ad abdicare da sei secoli, sarà sepolto nella cripta Vaticana. Per l’addio attesi più di 100 mila fedeli.

La Croazia entra di diritto nell’area Euro e in quella di Schengen

Si allarga l’inchiesta sulla corruzione per lo scandalo nel parlamento Europeo, nuovi indagati, nel mirino Cozzolino e Tarabella i magistrati chiedono di revocare l’immunità. La Presidente Metsola: “nessuna impunità”.

Guerra in Europa, colpita e distrutta una base russa, 63 vittime per il Cremlino oltre 400 per Kiev. Zelensky, Mosca pianifica un attacco a lungo termine con i droni.

La Cina minaccia ritorsioni contro i paesi che prevedono il tampone all’ingresso e rifiuta i vaccini UE.

Nel paese, dopo il liberi tutti, la pandemia avanza e gli ospedali sono al collasso, panico sui social, la capitale è deserta.

Trovata la mini intesa nella UE, raccomandazioni non obblighi per chi parte dalla Cina: test negativo entro 48 ore prima del decollo.

Continuano le indagini sul Qatargate, spunta la pista dei conti a Panama, e la Grecia cerca 20 milioni di euro. Cozzolino rinuncia all’immunità parlamentare.

Negli Usa una sottovariante di Omicron che si chiama Kraken rappresenta già il 40% dei contagi.

Conflitto russo-ucraino, Putin ordina il cessate il fuoco per il Natale ortodosso e invita Kiev a fare lo steso. E’ il primo cessate il fuoco dall’inizio dell’invasione, ma per gli ucraini si tratta solamente di propaganda.

Meloni incontra Weber, il leader del Partito popolare europeo in vista del rinnovo del Parlamento Ue. Il voto previsto nel 2024.

CASA NOSTRA

Il discordo di Fine anno del Presidente Mattarella e il suo richiamo ai giovani, l’importanza del lavoro e la responsabilità collettiva. “La Repubblica è di chi paga le imposte”. L’elogio della novità di una donna a palazzo Chigi. Apprezzamenti di Meloni.

Il quotidiano “Il Giornale”, Berlusconi verso l’addio, gli Angelucci i nuovi acquirenti.

Festeggiamenti di San Silvestro 180 feriti per i botti, due bambini perdono la mano, come sempre divieti non rispettati.

Covid, non più test obbligatori per uscire dall’isolamento, se asintomatici si potrà uscire dopo 5 giorni dal primo test positivo senza bisogno di fare il tampone. Raccomandato però l’uso della mascherina FFP2. Dalla Cina per ora solo varianti già note.

Tre ambientalisti per protesta imbrattano i muri del Senato. Arrestati.

La Russa annuncia:”ci costituiremo parte civile”

Scontro Zaia-Crisanti, il virologo PD lascia l’università di Padova e accusa il governatore. La base dello scontro è l’utilizzo dei test rapidi negli ospedali e nelle Rsa durante la pandemia.

POLITICA

Mattarella firma il decreto sui migranti, una Ong di medici senza frontiere rischia subito la sanzione per aver raggiunto un successivo punto di soccorso in mare dopo aver ricevuto le indicazioni di porto sicuro a Taranto.

Beppe Grillo pare stia lavorando al lancio di una nuova confessione religiosa l’”Altrovismo” boutade o progetto reale?

Il Governo accelera i tempi sul presidenzialismo. Casellati: proposta entro l’estate.

Prove del centrodestra in vista delle prossime elezioni Europee, all’orizzonte un partito conservatore

Elezioni regionali, Fdi ha scelto come candidato per il Lazio Francesco Rocca, presidente della Croce rossa appoggiato da tutto il centro destra.

Autonomia: cresce la protesta dei sindaci del sud contro Calderoli, in 100 scrivono a Mattarella.

ECONOMIA

Benzina, scattano gli aumenti, termina lo sconto sulle accise

Financial Times, allarme Italia: “con la stretta Bce rischia una crisi del debito”.

Crosetto:”le scelte della Bce mettono a rischio l’Italia”

In dicembre le bollette del gas sono state più care del 23% rispetto al precedente mese di novembre. La spesa per famiglia sale a oltre 1.800€.

Gennaio decisivo per un possibile calo.

Apple in borsa ha perso quasi 1000 miliardi, in un anno calo del 52%. Tra le cause le difficoltà delle spedizioni degli iPhone 14 pro crollate del 22% durante le festività per le restrizioni Covid in Cina.

Mutui per la casa, rincari non solo per il variabile, la rata del tasso fisso è salita di 137 euro in un anno.

L’inflazione a dicembre rallenta ma resta a doppia cifra +11,6% più alta che nei grandi paesi Ue.

CULTURA

Barbie e Indiana Jones tra i film più attesi dell’anno tra saghe e cinema d’autore.

Romeo e Giulietta, i protagonisti del film di Zeffirelli fanno causa dopo 56 anni, “sfruttati i nostri nudi adolescenziali”.

Classifica di Rolling Stones: Aretha Franklin è la cantante più grande di sempre.

SPORT

Riparte il campionato di calcio, si accorcia la vetta della classifica per la sconfitta del Napoli che perde per 1 a 0 contro l’Inter. Vincono il Milan contro la Salernitana battuta per 2 a 1, e la Juventus che batte la Cremonese per 1 a 0.

INCHIOSTRO SPRECATO

Totti promuove un’auto ma i follower vedono i suoi kg di troppo e un pò di pancetta. Piovono critiche.

Ma chissenefrega!