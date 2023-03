le notizie della settimana: lontani, ma vicini

25 Marzo 2023

Chi si era illuso che la visita del Premier cinese a Mosca potesse portare soluzioni diplomatiche al conflitto russo-ucraino è rimasto deluso. Nulla lascia pensare che la visita di Xi abbia contribuito ad avvicinare l’eventuale inizio di una trattativa di pace. Complimenti tra i due leader, relazioni di buon vicinato, siamo partner affidabili, siamo grati alla linea equilibrata della Cina ecc. Frasi fatte ma nulla di nuovo. Della ipotetica telefonata che il leader cinese si era ventilato potesse fare e Zelensky nessuno parla più. Purtroppo prevale l’assunto che il conflitto sia destinato a non finire. Del resto stiamo parlando di un leader da poco rieletto con 2.952 voti favorevoli, zero contrari, zero astenuti, non proprio una bella prova di competizione democratica. Nuovo tentativo del Premier spagnolo Pedro Sanchez che si recherà a Pechino per discutere il piano cinese che dovrà secondo lui rispettare le condizioni poste dagli ucraini.

Sul fronte della guerra, a Bakhmut, l’attacco russo starebbe perdendo forza e ciò permetterebbe l’avvio della controffensiva Ucraina. L’Italia rimarca l’aiuto a Kiev tra le critiche di parte dell’opposizione, ma ottiene le lodi in Europa da parte di Von der Leyen che giudica estremamente positiva l’esperienza dei corridori umanitari.

Presto sugli scaffali dei supermercati sarà possibile trovare prodotti con etichette che segnalano la presenza di farine composte da insetti. Questi prodotti saranno sempre più presenti nelle cucine degli italiani e in particolare nei biscotti, cracker, pane e pasta. Il mercato è in espansione e l’aumento dei prodotti a base di insetti toccherà entro il 2030 260mila tonnellate per oltre 390 milioni di consumatori. Da noi pronte le regole con indicazioni e obblighi per la commercializzazione di questi prodotti, dovranno riportare, contenuto, origine e provenienza delle farine a base di insetti. A Milano si possono già trovare hamburger fatti con farina di grillo. L’Università di Bergamo ha stimato che almeno un italiano su tre sarebbe propenso a consumare cibi con insetti tra i suoi ingredienti.

Buon weekend

MONDO

Dopo il mandato di arresto per crimini di guerra deciso dalla corte penale internazionale dell’Aia, Putin si reca a Mariupol, la prima visita nei territori occupati. Ira di Kiev: la riconquisteremo.

La visita del Premier Cinese a Mosca, i due leader rimarcano la vicinanza tra i rispettivi Paesi. Scetticismo dei Paesi che sostengono l’Ucraina per il fatto che non si parla della restituzione dei territori occupati. Putin esulta per le intese sul gas e Xi lo invita a Pechino.

Trump potrebbe essere incriminato per i pagamenti ad una pornostar per farla tacere su un presunto rapporto sessuale nel 2006 con soldi della campagna elettorale

In Francia continua il braccio di ferro tra Macron e i Francesi per la riforma delle pensioni che prevede il passaggio da 62 a 64 anni. Il governo si salva nonostante la mozione di sfiducia. Non si fermano però le proteste, milioni di persone in corteo in tutto il Paese, scene di guerriglia urbana, 149 feriti tra le forze dell’ordine 142 i fermi

Allarme dell’ONU sul clima: rischiamo 3,5 gradi in più, abbiamo dieci anni per intervenire.

Il leader giapponese Kishida in visita a Kiev.

Londra annuncia che fornirà a Kiev i proiettili all’uranio. Mosca risponde: “avvicinano lo scontro nucleare, reagiremo”. Droni ucraini colpiscono una base in Crimea.

L’Unione Europea spinge sui migranti, Meloni soddisfatta, il tema ora è centrale. Attenti alla Tunisia se crolla si rischia una catastrofe con 900mila rifugiati. Incontro riservato con Macron per un’ora e mezza.

A Bruxelles il debutto di Elli Schlein da segretaria del Pd al pre-vertice che riunisce i leader europei della famiglia socialista

CASA NOSTRA

Dopo la visita di Meloni al congresso della Cgil, Landini ribadisce la sua contrarietà alla legge delega sula riforma del fisco; probabile uno sciopero generale unitario con Uil e Cisl.

È arrivata la nave del gas a Piombino, il rigassificatore immetterà 4,5 miliardi di metri cubi l’anno.

Duello sulla maternità surrogata frase choc del deputato di Fdl Mollicone: “più grave della pedofilia”.

Crisi cardiaca per Cospito “stava per morire” ma i medici frenano.

Per guidare il monopattino serviranno patentino e casco. Almeno 12 ore di scuola guida e un test sui pericoli.

POLITICA

Gianni Letta torna in campo per Forza Italia in merito alle nomine delle partecipate pubbliche, le principali sono: Leonardo, Eni, Enel, Terna, Mps, Consip Enav e Poste Italiane.

Telefonata tra Meloni e Scholz sul tema della gestione europea dei flussi migratori, il Cancelliere tedesco ha capito che l’Italia non può fare da sola. D’accordo anche Von der Leyen: possiamo raggiungere più traguardi solo se agiamo insieme.

Conte sfida Schlein: “spero che il Pd converga con noi sullo stop alle armi, ma nella risoluzione dei democratici non se ne parla”.

Meloni difende gli aiuti a Kiev, “fa un danno all’Italia chi sostiene che inviando armi si tolgono risorse per i cittadini, questa è una menzogna”.

In merito ai sondaggi che danno avanti il Pd, il Movimento5Stelle ostenta tranquillità. “Un balzo fisiologico”. Su Kiev giallorossi sempre più divisi.

Fratelli D’Italia propone di rendere la maternità surrogata reato universale; la discussione in commissione giustizia della camera.

Nella stessa sede scontro tra maggioranza e Pd sul caso delle detenute madri. I Dem: “miglioriamo le condizioni delle madri detenute”. La Lega: “scontino la pena in carcere in caso di recidiva”.

Turbolenze in Forza Italia, Ronzulli e Cattaneo hanno perso peso rispetto all’ala governativa. Raccolta di firme per cambiare il capogruppo alla camera.

ECONOMIA

Trovato l’accordo per il salvataggio di Crediti Swiss, si fonderà con la rivale Ubs, un’acquisizione da oltre 3 miliardi di euro.

La Bce chiede alla banca di salvare gli obbligazionisti prima di tutelare i soci di Qatar e Arabia Saudita.

Amazon annuncia nuovi tagli, licenzierà 9.000 persone nelle prossime settimane.

Superbonus, si va verso la proroga dal 31 marzo al 30 giugno per le villette che abbiano completato almeno il 30% dell’opera. Per la cessione dei crediti tempo fino a novembre.

Fitto incontra Gentiloni per discutere sulla terza rata del Pnrr.

CULTURA

Prima edizione del premio Strega Poesia, in gara 135 titoli.

È uscito l’ultimo libro di Massimo Fini “Cieco” per Marsilio.

SPORT

Campionato, il Napoli vola, batte il Torino per 4 a 0; frena il Milan battuto a Udine per 3 a 1, la Juve vince per 1 a 0 a Milano contro l’Inter, frena anche la Roma che perde il derby per 1 a 0.

La Nazionale di calcio battuta a Napoli dall’Inghilterra per 2 a 1.

INCHIOSTRO SPRECATO

Murdoch sposa Ann Leslie: quinto matrimonio a 92 anni:“sarà l’ultimo”

Eh vorrei ben vedere…

Foto dal sito web del Cremlino by wikicommons