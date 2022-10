le notizie della settimana: Centro destra, falsa partenza

15 Ottobre 2022

Parte la XIX legislatura da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori, foto di scranni deserti che raffigurano il nuovo Parlamento, questa è l’immagine che resta dopo il taglio dei parlamentari. Il tutto per un esiguo risparmio pari a 57 milioni annui in cambio di una minore rappresentanza dei cittadini nelle aule culla della democrazia.

Falsa partenza per il centrodestra che si presenta disunito all’elezione del Presidente del Senato Ignazio La Russa, eletto senza i voti di Forza Italia con l’aiuto dell’opposizione per ben 17 voti. Da chi provengono? Chi ha fatto accordi preliminari? Quesiti che sono benzina per giornali e talk show. Il leghista Lorenzo Fontana, eletto alla Camera, anche qui con qualche voto mancante del centro destra. Non una bella premessa per gli elettori della coalizione vincitrice. Prossima partita la formazione del Governo.

Una delle settimane più tragiche invece per il conflitto russo-ucraino, la vendetta di Putin non si fa attendere e le nuove azioni militari colpiscono obbiettivi civili in barba alle disposizioni del Diritto Internazionale Umanitario che recita: Persone e beni civili non possono essere attaccati in nessuna circostanza . Le parti in conflitto devono sempre distinguere gli obiettivi militari dai civili o dai beni di carattere civile. Ma queste sono le regole della guerra non di “una operazione speciale” come qualcuno la intende.

Divisioni sul modo di concepire la pace, dove finisce il pacifismo e inizia il collaborazionismo con Putin. C’è chi sostiene che la guerra debba finire prima possibile a qualunque costo e chi sostiene che le forze occidentali debbano invece sostenere l’Ucraina drammaticamente invasa.

Il M5S si intesta, insieme a realtà civiche e progressiste, un movimento pacifista che sfocerà in una manifestazione il prossimo 5 novembre per sostenere che il continuo sostegno all’Ucraina non farà altro che favorire l’escalation militare. Anche il PD si spacca sul tema, partecipa al sit-in organizzato dal Movimento europeo anti violento davanti all’ambasciata russa a Roma insieme ad altre forze politiche. Ognuno dice la sua, ognuno può pensarla come vuole, tutti vogliamo la pace, ma non ci può essere equidistanza tra aggressore e aggredito.

Buon weekend

MONDO

Vendetta russa dopo l’esplosione del ponte di Crimea per il quale le parti si accusano a vicenda. Bomba sui civili a Zaporizhzhia, 17 i morti.

Lunedì 10 rappresaglia di Putin a tutto campo: colpiti obbiettivi civili a Kiev, parchi strade e cavalcavia del centro, missili a pochi passi dal palazzo del governo, bombe anche a Leopoli. Dnipro, Kharkiv. Nel mirino le reti energetiche. La Bielorussia annuncia “truppe comuni con Mosca”. Gli USA promettono a Zelensky sistemi avanzati di difesa.

Anche Germania, Francia e Regno Unito aumenteranno il sostegno militare all’Ucraina.

In Cina, Xi Jimping verso il terzo mandato.

Il G7 convocato dalla Germania definisce “crimini di guerra” gli ultimi attacchi di Putin ed esprime la volontà di rafforzare la difesa aerea anti russa.

Timidi spiragli sul negoziato di pace, apertura di Lavrov che non escluderebbe un incontro tra Biden e Putin, se fossero gli USA a chiederlo. L’incontro potrebbe avvenire in Indonesia durante il summit del G20 a novembre.

Continuano gli attacchi Russi che prendono di mira le infrastrutture energetiche.

Gli USA mediatori tra Israele e Libano per un accordo storico sui confini marittimi.

Mosca annuncia di aver arrestato i responsabili dell’attentato al ponte di Crimea.

Incontro tra Erdogan e Putin, si parla di affari e gas, ma non di pace.

CASA NOSTRA

L’addio di Mario Draghi dopo l’ultimo Consiglio dei ministri con brindisi finale: “I governi passano, l’Italia resta, orgogliosi dei risultati raggiunti”.

Covid, anche l’immunologo Roberto Burioni colpito dal Virus: “dovrebbero immunizzarsi tutti”. Gli fa eco Ricciardi: “Italiani vaccinatevi”.

Caro bollette, a rischio la stagione sciistica: ipotesi di chiusura degli impianti nei giorni feriali. Gravi conseguenze anche per gli albergatori.

Cingolani: “sarà un inverno tranquillo ma servono i rigassificatori, fondamentale quello di Piombino”.

L’ex Governatore della Lombardia Roberto Formigoni, lascia i domiciliari per fare il volontario, insegnerà italiano alle suore straniere.

POLITICA

Meloni accelera verso la formazione del nuovo governo, incassa però il no di Scannapieco, dopo quello di Panetta, per il Ministero dell’Economia. La Lega non punta i piedi, mentre nasce un problema con Forza Italia per il no a Ronzulli.

Congresso PD e scelta del nuovo leader, in corsa Paola De Micheli, ex sotto segretaria all’economia con Renzi e Gentiloni.

Nuovo governo, ecco il calendario: consultazioni dal 20 ottobre poi l’incarico a Meloni il 21 o il 22.

Toto ministri: Interni, Matteo Piantedosi; Esteri, Antonio Tajani; Economia, Giancarlo Giorgetti; Difesa, Adolfo Urso; Sviluppo Economico, Guido Crosetto; Giustizia, Carlo Nordio; Affari Regionali, Erika Stefani; Salute, FedericoRocca-Guido Bertolaso.

Primo incidente nella coalizione di centro destra, Ignazio La Russa eletto presidente del Senato, ma senza i voti di Forza Italia. Decisivi 17 voti dell’opposizione. Forza Italia esclusa dalle presidenze delle due Camere chiede una compensazione per il ministero della Giustizia e per un ministero a Ronzulli. Dopo il no, Berlusconi valuta di andare da solo alle consultazioni al colle.

Liliana Segre presiede la prima seduta del Senato tra gli applausi dei nuovi senatori.

Il Leghista Fontana è il nuovo presidente della Camera dei Deputati, eletto con 222 voti.

ECONOMIA

Il Segretario UIL, Bombardieri: “colpire tutti gli extra profitti, non si governa con i condoni”.

Bonomi Confindustria: “subito un patto per l’Italia, 50 miliardi per le bollette o l’economia non reggerà”.

Apertura della Germania sul debito comune per contrastare il caro energia. Poi forse la smentita.

Il Fondo monetario taglia le stime, per il nostro Paese la recessione sarà più vicina.

Proposta tedesca sul gas: no a tetti ma si ad acquisti comuni.

Gasolio intorno ai 2 euro al litro, aumenta il divario con la benzina. Tra 20 giorni scade lo sconto fiscale.

CULTURA

Successo del Trentodoc, tutto esaurito per le degustazioni.

Muore Angela Lansbury poco prima di compiere 97 anni, famosa per “la Signora in giallo”.

Il film di Francesca Archibugi, “il Colibrì” tratto dal romanzo di Sandro Veronesi, apre la Festa del Cinema di Roma.

Francesco Guccini torna con un nuovo album dopo 10 anni.

SPORT

Formula 1: Verstappen conquista il secondo titolo mondiale

Calcio serie A: L’Atalanta pareggia a Udine, le due squadre rispettivamente seconda e terza, dietro al Napoli che guida la classifica vittorioso a Cremona. Vince l’Inter, mentre il Milan strapazza la Juventus a San Siro. Vince la Roma contro il Lecce. La Lazio travolge la Fiorentina.

Champions: Milan battuto per 2 a 0 in casa dal Chelsea, stesso risultato per la Juventus sconfitta ad Haifa dal Maccabi. Pareggio per 3 a 3 dell’Inter a Barcellona, il Napoli batte l’Ajax per 4 a 2.

Europa League, pareggiano le romane, vittoria della Fiorentina in Conference League.

Pallavolo femminile, le azzurre battono la Cina e volano in semi finale.

Filippo Ganna vince contro se stesso, abbassa il record dell’ora portandolo a 56,792 km.

INCHIOSTRO SPRECATO

100 paia di scarpe tra la contesa Totti-Ilary (alcune valgono 4 mila euro)

E ti permettono di volare…..in tribunale.