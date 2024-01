Saluto romano. Ma voi ricostituite o commemorate?

20 Gennaio 2024

Come ogni settimana ecco i fatti più importanti dei giorni passati

Elezioni a Taiwan vince Wiliam Lai, il candidato del Partito democratico progressista. Strappa un risultato che rischia di infiammare le tensioni tra Pechino e Washington. L’Unione Europea ha invece salutato il regolare svolgimento delle elezioni, ma si è detta “preoccupata per le crescenti tensioni” provocate dai cinesi. Pechino torna a farsi sentire: i risultati “non impediranno l’inevitabile tendenza alla riunificazione della Cina”. (Repubblica)

Dallo scorso 14 gennaio la guerra tra Israele e Hamas ha raggiunto i 100 giorni. Sono 132 gli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas e degli altri miliziani palestinesi. Alla Croce Rossa non è stato permesso di vederli e non si sa quasi nulla delle loro condizioni di salute. Dalla parte opposta i palestinesi di Gaza, vivono da 100 giorni sotto le bombe israeliane, mancano acqua, cibo e beni di prima necessità. È l’altra parte della guerra, quella che riguarda la tragedia umana, mentre incombe lo spettro di un conflitto più ampio. (Huffpost)

Nave Usa colpita da un missile degli Houthi. In nome nome della loro crociata per i palestinesi di Gaza, hanno colpito con un missile balistico l’ennesimo mercantile occidentale, stavolta di una compagnia americana quotata in borsa. Il gruppo yemenita filo-iraniano ha anche tentato di rispondere ai pesanti bombardamenti anglo-americani, prendendo di mira (senza successo) una nave da guerra Usa. Nel frattempo sono molte le navi portacontainer che stanno prendendo la lunga rotta attorno all’Africa, con un conseguente aggravio dei costi. (Il Messaggero)

Gogna Social. La Procura di Lodi ha aperto un’inchiesta, per ora senza ipotesi di reato, dopo la morte di Giovanna Pedretti, 59 anni, la ristoratrice di Sant’Angelo Lodigiano trovata morta domenica 14 gennaio. Il corpo della donna è stato trovato nel fiume Lambro, vicino a un ponte di Sant’Angelo Lodigiano. Gli inquirenti sospettano che si possa essere tolta la vita dopo che le polemiche sulla recensione relativa alla sua pizzeria, che potrebbe essere stata falsificata dagli stessi titolari. Lucarelli che giorni scorsi aveva rilanciato i sospetti circa l’autenticità della recensione nemmeno davanti ad una tragedia del genere evita il vittimismo. (Il Riformista)

Veneto, la legge di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito non è passata nel Consiglio regionale del Veneto, che ha rinviato la discussione in commissione, con 38 voti favorevoli e 13 assenti, del progetto di legge. Il progetto diventerà “ordinario” e, proprio per questo motivo, non avrà i tempi contingentati, previsti dallo Statuto regionale per le proposte di iniziativa popolare. Il governatore Luca Zaia rassicura: “Non cambia nulla per malati terminali, la procedura fine vita è già possibile”. Se non verrà affrontata in questi mesi la proposta di legge sarà posta all’ordine del giorno nella prossima legislatura. (Il Giornale)

Trump vince in Iowa e per i media Usa è un grosso passo verso la rivincita con Biden. L’ex presidente stravince:supera il 50% dei voti. Ron DeSantis arriva secondo, quando non ci sperava più neppure lui, poco sopra il 20%. Nikki Haley è terza e delusa, poco sotto il 20%. Vivek Ramaswamy, ricco e giovane imprenditore tech, quarto con meno dell’8%, lascia la corsa e dà il proprio appoggio al magnate ex presidente, di cui è un clone. (Il Fatto Quotidiano)

E’ arrivato il primo via libera alla nuova riforma delle intercettazioni, contenuta nel disegno di legge firmato Carlo Nordio. Dopo aver dato l’ok all’abolizione dell’abuso di ufficio, la commissione competente del Senato ha approvato anche il secondo punto della riforma della Giustizia voluta dal governo Meloni. Nello specifico, il testo prevede che sia vietata la pubblicazione delle intercettazioni che riguardano terze persone, di cui non potranno essere trascritti neanche i dati. (FanPage)

L’Iran colpisce il Pakistan, dopo gli attacchi in Siria e in Iraq, Teheran ha colpito la regione del Balochistan con attacchi missilistici che avrebbero avuto come obiettivo le postazioni del gruppo militante sunnita Jaish al Adl. In risposta all’attacco, il Pakistan ha richiamato il suo ambasciatore dall’Iran e ha anche impedito all’inviato di Teheran di tornare a Islamabad. (Domani)

Il saluto romano è punibile solo se accompagnato dalla volontà di ricostituire il partito fascista. A decretarlo è la Cassazione a sezioni riunite con la sentenza con cui è stato disposto un nuovo processo di Appello nei confronti di otto militanti di estrema destra che avevano compiuto il gesto nel corso di una commemorazione a Milano il 29 aprile 2016. (Il Tempo)

Nato, al via una maxi esercitazione militare, impiegati 90 mila soldati. L’esercitazione chiamata Steadfast Defender 2024 durerà fino a maggio: è una prova di risposta rapida dell’Alleanza atlantica in caso di attacco russo contro uno dei Paesi membri. Si svolgerà in una zona dell’Europa centro-orientale, forse anche nel «Corridoio Suwalki» (Corriere della Sera)