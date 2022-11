le notizie della settimana: sono Giorgia, sono l’unica donna al G20

19 Novembre 2022

Al G20 di Bali c’è un solo capo di Governo donna: Giorgia Meloni e questo è un fatto. I Paesi membri in gran parte uniti sulla condanna della guerra in Ucraina, causa di drammi e sofferenze umane e responsabile della crisi nell’economia globale. L’incontro tra la nostra Premier e Biden rafforza l’alleanza atlantica e l’impegno a continuare a fornire all’Ucraina il sostegno necessario per difendersi. Prima di lasciare il vertice, Meloni incontra il presidente cinese Xi Jinping ed esprime l’interesse del Governo italiano a promuovere gli interessi economici reciproci anche nell’ottica di un aumento delle esportazioni italiane in Cina. Il Presidente della Repubblica Popolare Cinese ha invitato il nostro Presidente del Consiglio a effettuare una visita in Cina.

Cala la tensione per il missile caduto in Polonia, l’intelligence militare americana attesta in poche ore che non sono stati i Russi a lanciare il missile caduto sul territorio polacco tra il 15 e il 16 novembre scorso. Zelensky, che aveva invitato la Nato ad intervenire, si irrita e considera Putin ugualmente responsabile per l’accaduto. I contatti continui tra Washington e Mosca attraverso i rispettivi ministri fa ben sperare.

Il Ministro Piantedosi rivendica la linea sul tema migranti. Umanità e fermezza di fronte ad una sfida epocale che non può essere affrontata dai singoli stati. La commissione europea agli affari internazionali sta lavorando ad un documento che verrà presto posto all’attenzione degli stati membri.

In Sicilia ci sono voluti ben 45 giorni per formare il Governo della regione. Divergenze interne a Forza Italia e a Fratelli d’Italia mandano sotto la maggioranza già alla prima seduta d’aula. Il neo Presidente Schifani esponente di Forza Italia ed ex Presidente del Senato, comincia tra le tensioni.

MONDO

Attentato in Turchia, sei morti e 81 feriti, Istanbul accusa il Pkk, ma i Curdi negano: noi non attacchiamo i civili.

Incontro tra Biden e Xi, tra i risultati sperati, il no ad una nuova guerra fredda tra Usa e Cina, il no ad un’imminente invasione nei confronti di Taiwan, il no assoluto ad una guerra atomica, entrambi i leader sono contrari all’uso delle bombe nucleari in Ucraina.

Sbarchi e tensioni, telefonata tra Mattarella e il Premier Macron, entrambi affermano la grande importanza delle relazioni tra i due Paesi. Meloni: abbassare i toni contro la Francia.

Meloni al G20 di Bali, incontra il Presidente degli Stati Uniti: si conferma il pieno sostegno all’Ucraina, la Premier chiede a Biden uno sconto sulle forniture di gas. Faccia a faccia anche con Xi Jinping, Meloni chiede maggiori opportunità per le nostre esportazioni, il Presidente della Repubblica popolare Cinese la invita in Cina..

Vertice tra i Ministri degli esteri UE, Tajani mette sul tavolo il tema dell’immigrazione definendolo un problema Europeo e non un problema di Italia e Francia.

Incontro in Turchia tra i capi dei servizi segreti Usa e Russia, mentre Zelensky libera e si riprende Kherson.

Pioggia di missili russi, colpita anche la Polonia con un missile di fabbricazione russa, due i morti. Il Cremlino nega la responsabilità. Gli Usa: difenderemo ogni centimetro del territorio Nato. Potrebbero essere anche razzi antiaereo ucraini.

Donald Trump annuncia la sua ricandidatura per la Casa Bianca.

Continuano le violenze in Iran, almeno 50 i minori morti dall’inizio delle proteste.

CASA NOSTRA

A Ventimiglia la polizia francese blocca i migranti, la Caritas dichiara che vengono respinti anche i minori.

Il piano del Governo sulle Ong: soccorso solo in caso di pericolo, multe e sequestro della nave. Le Ong dovranno dimostrare di aver soccorso imbarcazioni a rischio naufragio.

Muore Vittorio Gancia, uno dei leader dello spumante italiano aveva 90 anni.

Affermazione choc del sottosegretario alla salute Marcello Gemmato: non c’è prova che senza vaccini la pandemia in Italia sarebbe andata peggio. L’opposizione chiede le dimissioni.

Pompe di calore contro il caro bollette, previsto un risparmio di oltre 400 euro all’anno. L’Ue ha deciso dal 2029 l’addio alle caldaie a gas.

POLITICA

Di Maio in pole come inviato speciale UE nel Golfo Persico, insorgono Lega e Forza Italia.

Salvini propone la cancellazione del canone Rai, Giorgetti lo blocca: resta e sarà in bolletta.

Lombardia, Pierfrancesco Maran, PD, attuale Assessore alla Casa nella giunta milanese dopo una prima candidatura per le primarie che ha spaccato il partito e la coalizione si ritira. Il PD in Lombardia sceglie Majorino.

Il ministro Calderoli ha presentato alle regioni il progetto di autonomia differenziata. 23 materie oggi di competenza dello Stato, andrebbero alle regioni su base variabile a seconda delle disponibilità di bilancio

ECONOMIA

Bezos, il fondatore di Amazon, promette di donare metà del suo patrimonio, ma intanto licenzia 10 mila dipendenti.

Il Ministro Giorgetti incontra la Leader Georgieva del Fondo Monetario Internazionale, sotto osservazione la manovra italiana orientata con interventi principalmente indirizzati verso le fasce di reddito medio basse.

Governo al lavoro per una nuova voluntary disclosure, si studia una sanatoria per il rientro di capitali dall’estero. Più vicina l’ipotesi della cancellazione delle cartelle esattoriali con importi sotto i 1.000 euro.

Bilancio al via la manovra da 30 miliardi, 21 di deficit aggiuntivo da destinare esclusivamente alle misure contro il caro bollette. Il restante servirà ad introdurre con gradualità quanto annunciato nei giorni scorsi.

Flat tax, pensioni, stretta sul reddito di cittadinanza, taglio del cuneo fiscale, tregua fiscale, le principali misure. Inserito L’ampliamento del tetto al contante che partirà quindi da gennaio.

SPORT

Campionato, ultima giornata prima del mondiale, il Milan batte la Fiorentina, l’Inter vince a Bergamo, pareggia la Roma, la Lazio battuta a Torino dalla Juventus, vince il Napoli contro l’Udinese.

Il primato in classifica resta al Napoli, Milan secondo a 8 punti, Juve terza a 10 punti. Si riparte il 4 gennaio.

CULTURA

MTV Ema di Dusseldorf premiata Taylor Swift, Maneskin a mani vuote, per l’Italia i migliori sono i Pinguini Tattici Nucleari.

I Maneskin candidati ai Grammy 2023 nella categoria new artist

Inaugurata a Milano l’edizione 2022 di Bookcity al teatro dal verme.

INCHIOSTRO SPRECATO

Emma Marrone: ho conservato il mio tessuto ovarico per diventare madre senza un uomo