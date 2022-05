13 Maggio 2022

Si sono messe all’ombra, come me, perchè il sole ormai picchia forte.

“Nelle cose pratiche della vita, dice una delle due, “non amo cincischiare. Mi piace decidere e decidere in fretta. Meglio sbagliare che stare a pensare per tutto il tempo alle decisioni da prendere.”

“Ma nei rapporti amorosi”, le risponde l’altra “non sempre è facile decidere in fretta”.

“Vero! Spesso l’esitazione deriva dalla difficoltà di sondare se stessi, dal rischio, buttandosi troppo allegramente in una storia, di fare dei danni (perchè magari per l’altro è una cosa seria). Insomma, non sempre è facile.”

“E poi ci sono i colpi di fulmine.”

“Per fortuna o per disgrazia!”

“In che senso, scusa?”

“Per fortuna perchè in quel caso l’attrazione è tale, così immediata e forte, che hai il bene di non decidere. Ti abbandoni mani e piedi alla storia.”

“Ma le fregature si prendono anche in quel caso…”

“Infatti, quella è la disgrazia!”

“Guarda che la tua disgrazia è laggiù in coda davanti all’edicola”

“Guarda che lui mica è stato una disgrazia!”

“Ma se te ne lamenti sempre!”

“Si, ma solo perchè siamo agli opposti in un sacco di cose! E poi non è stato un colpo di fulmine il mio!”

“Lui dice di sì!”

“Parla per se stesso. La prima volta che mi ha vista gli è andato in pappa il cervello.”

“Te lo ha detto lui?”

“Guarda, lo ha detto praticamente a tutti! Non faceva altro che dire che ero uno schianto!”

“E tu invece?”

“Io ho pensato: tutto qui?”

“Ma se vi scrivevate da mesi!”

“E’ il problema di queste relazioni nate sui social, dopo un po’ ci si conosce talmente bene dal punto di vista virtuale che non si resiste alla tentazione del contatto diretto.”

“Sì, però adesso state insieme da una vita…”

“Solo perchè non ho ancora capito se ci è o ci fa. Mi trattiene la curiosità di capirlo…”

“Scherzi sempre! Ma, eccolo che arriva…”

L’uomo arriva e si siede al tavolino con le due donne.

Senza alzare gli occhi dal giornale che sta sfogliando, chiede:

“Di cosa stavate parlando?”

“Della prova costume”, risponde pronta la sua compagna.

Le due donne a quel punto scoppiano a ridere.

Lui scuote la testa, poi ordina un caffè.