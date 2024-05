19 Maggio 2024

Venezia.

Scendo dal ponte di S. Pantalon.

Una madre che mi viene incontro con la carrozzina.

Esiste una tecnica particolare per fare i ponti con la carrozzina.

Che è poi la stessa di chi li fa con un carrello pieno di merci.

Qualche volta i turisti, assistendo agli sforzi di una signora con una carrozzina, specie se anziana, si offrono di aiutare.

Ricevendo in genere cortesi rifiuti.

Chi vive a Venezia e deve muoversi con una carrozzina o un carrello sa di non potersi aspettare un aiuto ad ogni ponte: questa è una città dove i ponti sono frequenti come gli attraversamenti pedonali in una città “normale”.

La signora con la carrozzina si ferma in cima al ponte per salutare un’amica che è salita dall’altra parte e che trascina un gran pancione.

“Quanto ti manca?” chiede.

“Meno di un mese” risponde l’altra.

Non posso fare a meno di pensare due cose.

La prima è: ho già dato.

La seconda è: però, che bei tempi…