31 Luglio 2020

– Scendo a prendere le sigarette!

– Mi devo preoccupare?

– Perchè?

– Non ti ricordi il film di ieri sera?

– Vuoi dire: quello che tu hai guardato mentre io dormivo?

– Mentre russavi, se dobbiamo essere precisi…

– Beh?

– Beh, in quel film c’è un tizio che esce per andare a comprare le sigarette, ma poi sparisce per alcuni anni…

– Ah…

– Nel dubbio, fammi un po’ vedere come ti sei vestito..

– Perchè?

– Quando ti descriverò a “Chi l’ha visto?” voglio essere ben preparata. Anche se..

– Anche se…?

– Non so se troverei il coraggio di confessare che ho sposato un tizio con un giubbino come questo…

– Ok, ti faccio una promessa: il giorno che me ne andrò davvero, usciro’ con il doppiopetto.

– Quello grigio?

– Si.

– Quello con i revers a punta di lancia?

– Uno solo ne hai! Anzi…

– Anzi?

– Ne avevi.

– In che senso?

– L’ho dato alla Caritas…

– Insieme a quali altri dei miei vestiti?

– Te lo dico dopo, non vorrei ti chiudesse il tabaccaio…

– L’elenco è così lungo?

– Si.