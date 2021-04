Insistenza

16 Aprile 2021

– Pronto chi parla?

– Pronto sono Giuliana. Posso chiederle che olio usa?

– Possiedo un uliveto, lo produco io ed è buonissimo.

– Allora certo lei è un intenditore. La persona più adatta per capire la qualità dell’olio che le proponiamo…

– Mi scusi, le dico che lo produco e vuole vendermene dell’altro?

– Lei riceverà il nostro olio in tre bottiglie da un litro perfettamente sigillate. Potrà assaggiarlo e pagarlo soltanto se lo riterrà di suo gradimento.

– Ma se le sto dicendo che non mi serve…

– Se è così gentile da darmi l’indirizzo di spedizione…

– Click…

– Come ha detto?

– Click! Sto riagganciando…

– Pensi, tra pochissimi giorni lei potrà farsi una strepitosa bruschetta…

– Pensi, un minuto fa stavo dormendo.

– Davvero?

– Sono le due del pomeriggio…

– Meno male che ha risposto allora! Dove le mando l’olio?

– Dove la mando io?