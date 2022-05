Lavori usuranti

8 Maggio 2022

Aspetto il mio turno nella saletta di fronte alla porta dell’ambulatorio. Accanto a me c’è solo una signora che legge una vecchia rivista.

“A che ora aveva l’appuntamento?”, le chiedo.

“Nessun appuntamento, sto solo aspettando mio marito che adesso è dentro dal medico”, mi risponde lei.

Passano pochi minuti ed esce il marito.

“Cosa ti ha detto?”, chiede subito la moglie.

“Ha guardato le radiografie, mi ha detto che ho quattro vertebre incruccate e che per risolvere il problema dovrei cambiare mestiere…’

La signora scuote la testa, poi dice: “E tu cosa gli hai risposto?”

“Cosa vuoi che gli abbia detto? Gli ho detto che ho 57 anni, che non ho un titolo di studio, che l’unica cosa che so fare bene è pilotare un lancione da turismo e che è difficile fare bene ‘sto mestiere stando seduti in panciolle come fanno altri…”

“E quindi?”

“E quindi, ciccia. Mi tocca andare avanti così ancora per un bel po’.”

Scuote la testa, poi aggiunge:

“A lui l’ho detto, sai, che ci sarebbe un mestiere che saprei far bene e che mi risolverebbe il problema…”

“E sarebbe?”

“Un mestiere che per qualche anno ancora non posso nemmeno sognarmi di fare: il mestiere del pensionato. Sono prontissimo a guardare gli altri che lavorano e dar loro tutti i consigli che vogliono”.

“Anche quelli non richiesti?”

“Come mi conosci bene…”