15 Marzo 2022

Il Capo chiamò Mambretti e gli disse: “Domani mi faranno fuori”

Mambretti lo guardò con apprensione.

“Non ti preoccupare”, riprese il Capo, “tu rimarrai al tuo posto. Uno bravo serve sempre”

Il giorno dopo il consiglio di Amministrazione si riunì e il Capo uscì dall’Azienda con un’abbondante liquidazione.

Mambretti chiamò Giuliani, il più brillante dei dirigenti che collaboravano con lui e gli disse: “Hanno fatto fuori il capo”.

Il collega lo guardò con apprensione.

“Non ti preoccupare”, riprese Mambretti, “Tu sei bravo, nessuno ti toccherà. Quelli bravi servono sempre”.

Rinfrancato, Giuliani chiamò alcuni brillanti giovani laureati che stavano con lui e li tranquillizzò sulle voci che correvano sulla loro unità organizzativa:

“Non vi preoccupate. Voi siete bravi, nessuno vi manderà via. Quelli bravi servono sempre”

Pochi giorni dopo, a catena, Mambretti e Giuliani e quasi tutti i colleghi del loro gruppo furono messi tutti in condizione di non nuocere: sparpagliati nella grande organizzazione in ruoli più modesti e lontani dai percorsi precedenti.

Prima della “diaspora” gli epurati organizzarono una cena.

Il più anziano e il più bravo del gruppo, ormai vicinissimo alla pensione e quindi non particolarmente turbato dagli eventi delle ultime settimane, disse:

“Non dureranno. Sono degli incapaci.”

“Ti risulta che gli incapaci siano destinati ad avere la peggio?”, rispose sarcastico Mambretti.

“Dipende dal tipo di incapaci. Ci sono incapaci furbi, che hanno la buona abitudine di servirsi di collaboratori bravi, facendosi poi belli dei loro successi, e incapaci poco furbi che preferiscono circondarsi di altri incapaci, venendo poi fatti fuori per mancanza di risultati”.

Pochi mesi dopo, la catena di comando appena insediata fu messa alla porta.

Il nuovo capo, che non conosceva Mambretti perché veniva da un’altra azienda, lo chiamò e gli disse: “Tutti qui mi dicono che su certe partite, lei è uno dei pochi che sa il fatto suo. Non so se le faccia piacere o no, ma da domani lei torna a fare il mestiere che faceva sei mesi fa”.

“Quelli bravi servono sempre…”, pensò Mambretti.