29 Giugno 2022

Prendo il battello a S. Silvestro.

Accanto a me, che leggo il giornale in piedi nella calca, c’è un uomo di un’ottantina d’anni che si appoggia pesantemente ad un bastone, mentre parla con un amico di diversi anni più giovane di lui.

“El servéo eo go’ ancora bon”, dice con forza.

“Nessun èo mete in dubio..” gli risponde l’amico.

Segue una discussione animata riguardante la gestione di un circolo delle bocce.

L’anziano ha le idee chiare e mette in difficoltà il più giovane che cerca inutilmente di convincerlo dell’opportunità di una certa cosa.

Quest’ultimo alla fine, scuote la testa sconsolato e dice: “Ne tòca far sempre come ti vòl ti!”.

Il vecchio col bastone risponde. “Par forsa; so’ queo che ga’ più cervèo!” .

Quindi accorgendosi che deve scendere si rivolge imperiosamente ad una placida signora con i capelli bianchi che sta seduta a pochi passi da lui con in mano un mazzo di fiori bianchi.

“Vècia!”, dice imperiosamente.

La”vècia” si alza immediatamente.

Il marito le cinge amorevolmente – e forse anche un po’ “padronalmente”- le spalle e si incammina con lei verso l’uscita.