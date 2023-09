L’Ospedale Niguarda nella classifica internazionale delle specialità ospedaliere

13 Settembre 2023

L’Ospedale Niguarda è entrato nella World’s Best Specialized Hospitals 2024, una classifica che prende in esame centinaia di ospedali in 26 paesi nel mondo.

In attesa della classifica 2024 dei migliori ospedali del mondo (attualmente Niguarda è il primo ospedale pubblico italiano e continua ad essere un punto di riferimento in Italia e all’estero per la salute dei cittadini), sono stati pubblicati i report relativi alla World’s Best Specialized Hospitals 2024, la classifica internazionale delle migliori specialità ospedaliere, curata dal Newsweek.

Quest’anno il Niguarda è presente in quasi tutte le specialità della classifica, 10 su 12.

In ogni disciplina raggiunge un buon posizionamento, segno di un’attenzione ad un continuo miglioramento delle cure offerte.

Queste le varie specialità e i relativi piazzamenti:

Ostetricia e Ginecologia: 16° nel mondo, 2° in Italia;

Gastroenterologia: 39° nel mondo, 3° in Italia;

Oncologia: 49° al mondo, 5° in Italia;

Neurochirurgia: 67° nel mondo, 3° in Italia;

Cardiologia: 68° al mondo, 6° in Italia;

Neurologia: 78° nel mondo, 5° in Italia;

Urologia: 114° nel mondo, 6° in Italia;

Cardiochirurgia: 145° nel mondo, 10° in Italia;

Endocrinologia: 148° nel mondo, 9° in Italia;

Pediatria: 201°nel mondo, 8° in Italia.

Oltre a questa classifica il Newsweek ha pubblicato anche la “World’s Best Smart Hospitals 2024”, l’elenco dei migliori ospedali in termini di digitalizzazione, tecnologia e telemedicina.

In questo caso Niguarda si piazza al 241° posto nel mondo, 15° in Italia.