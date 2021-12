Un secolo di Chanel N°5

2 Dicembre 2021

Da 100 anni la maison “Chanel” delizia l’olfatto delle donne che indossano, in giro per il mondo, con fedeltà e devozione il famoso parfum n°5, lanciato nel lontano 1921. Per celebrare un traguardo storico, il noto marchio di moda francese, fondato nel 1909 dall’indimenticata icona di stile, Coco Chanel, all’anagrafe Gabrielle (nota come Mademoiselle Chanel), ha organizzato diversi eventi celebrativi, di carattere culturale, tra cui il lancio di un libro. Da una idea del direttore generale e creativo della linea profumi e bellezza, Thomas du Prè de Saint Maur, è nata la monografia scritta da Pauline Dreyfus, edita da Thames &Hudson, intitolata “Chanel N Degrees 5” contenente ben 750 illustrazioni. La prima ad essere pubblicata, che ha ad oggetto la storia esclusiva della fragranza Chanel n°5, realizzata attraverso una ricerca attenta e profonda negli archivi storici di una delle case di moda più famose di tutti i tempi. L’opera si suddivide in due parti. Nella prima, infatti, vengono narrati in modalità novellistica, gli anni che vanno dal 1921 al 1938, e la rispettiva creazione del mito dalla griffe transalpina, attingendo da materiali custoditi gelosamente ed assolutamente inediti. Nella seconda ed ultima parte, invece, viene descritta accuratamente la trasformazione avvenuta negli anni a seguire, che ha visto il passaggio dal mito alla vera e propria leggenda. Non manca una carrellata emozionante che tributa l’importanza dei volti famosi che si sono avvicendati nelle varie campagne promozionali per portare al successo planetario, lo stesso profumo. Da Catherine Deneuve (1972), passando per Carole Bouquet (1993), fino a Nicole Kidman (2004) e tante altre. Mentre l’attore americano Brad Pitt è stato il primo testimonial al maschile di Chanel Parfums. La classica ed apprezzatissima confezione, oggetto di molte imitazioni (poco riuscite),in occasione del centenario, viene rinnovata completamente, sposando in toto l’eco sostenibilità, adoperando per la realizzazione della bottiglia, vetro riciclato e pack biodegradabile. E pensare che la fragranza più famosa del mondo, appena immessa in commercio, destò non poco stupore e scetticismo, a causa delle sue note “aldeidi” anticonformiste ed eccessivamente futuristiche. Ma che con il passare degli anni, hanno conquistato l’indiscussa scena del jet set internazionale. Dalle notti in cui la diva hollywoodiana Marilyn Monroe, confessò di andare a dormire nuda e con solo due gocce di Chanel n°5 indosso; ai rituali di seduzione, che conservano una eleganza immutata, e lo stesso desiderio di vaporizzarne l’essenza, anche per le donne di tutti i giorni che, nella loro anonima riservatezza, praticano la cura del corpo e della mente. E allora non è difficile ritrovarlo sul comodino a simboleggiare un fascino reso immortale dalla sua creatrice, Coco Chanel, che ha fatto della sobrietà e della raffinatezza uno stile di vita con il culto della bellezza non artefatta. Perché, come sosteneva, “La moda passa, lo stile resta”.