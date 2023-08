Fassino ha ragione: i parlamentari non percepiscono uno stipendio d’oro

3 Agosto 2023

Partiamo dalla definizione: stipendio d’oro. Quanto può valere uno stipendio d’oro? Chi percepisce uno stipendio d’oro? Pensateci e ci ritorno poi. Intanto qualche anticipazione.

Una ricerca in rete mostra come il Governatore della Banca d’Italia percepisca un assegno mensile di circa 75.000 euro, mentre i “boiardi di Stato” hanno un tetto di 240.000 euro l’anno. Un parlamentare, apprendiamo da quanto ha mostrato Fassino, percepisce 4.718 euro al mese. Piero Fassino, sia a parole che con atteggiamento consono (tono della voce, linguaggio del corpo, prossemica), nel suo discorso alla Camera, facilmente reperibile in rete almeno nel frammento incriminato afferma: “L’indennità netta di qualsiasi deputato, tutti noi, perché questo cedolino è uguale per tutti, è 4.718 euro al mese. Va bene così? Sì, e dico va bene così. L’unica cosa che chiederei, a tutti i colleghi, è, d’ora in avanti, ogni qualvolta sentite dire, e non diciamolo noi per primi, che i deputati godono di stipendi d’oro, non è vero. Perché 4.718 euro al mese sono una buona indennità, e va bene così, ma non sono degli stipendi d’oro”.

Occorre ricordare che il ruolo di parlamentare italiano affonda le sue radici nel XIX secolo e, partendo dall’Unità d’Italia, questo è stato gratuito fino al 1912. In una pagina del sito del Senato della Repubblica è riportato un Excursus storico, dai primi del Novecento ad oggi, sul tema dell’indennità parlamentare.

Vale la pena sinteticamente ricordare il fatto che i primi senatori erano di nomina regia, quindi scelti tra la nobiltà, di sangue o di censo, del paese e, di conseguenza, si narra di persone ai tempi scandalizzate per l’introduzione dell’indennità, ma credo che valga la pena ricordare qualche fatto: oggi non è più così. Di Vittorio era un “poveraccio”, come lo era un qualsiasi parlamentare grillino dell’ultima legislatura. Varrebbe la pena approfondire i motivi per i quali siamo passati dai Di Vittorio ad altro tipo di “poveracci”, ma ci porterebbe lontano. Vogliamo parlamentari liberi da condizionamenti, oppure schiavi delle lobby? È del tutto evidente il fatto che per avere parlamentari al servizio dei cittadini e non delle lobby, occorre che questi siano pagati dignitosamente.

Torniamo agli “stipendi d’oro”. Qualche decennio fa, il direttore generale della FIAT prendeva uno stipendio di venti volte superiore a quello di un operaio. Oggigiorno tale proporzione è divenuta di seicento volte. Lo stipendio medio lordo di un lavoratore dipendente è di circa 2.200 euro al mese, di conseguenza, lo stipendio netto di un parlamentare è tra le tre e le quattro volte quello di un lavoratore dipendente. Ben lontano dallo “stipendio d’oro” del direttore della FIAT degli anni settanta, enormemente lontano da quello del direttore di oggi.

In conclusione, lo stipendio dei parlamentari è uno stipendio d’oro? No, come dice Fassino, è uno stipendio dignitosissimo, alto, che garantisce al parlamentare indipendenza di giudizio, di girare per il paese e fare il proprio lavoro, di sostenere le spese che deve sostenere un fuorisede, di garantirsi, con un eventuale accantonamento, un rientro post-parlamentare altrettanto dignitoso (la pensione da parlamentare arriverà a 65 anni), ma nulla di più.

Estrapolare una frase, costruire titoli acchiappaclic è operazione molto facile, e sui social abbiamo assistito al solito linciaggio, ma la verità è semplice e impopolare: Fassino ha ragione.