Interrogazione parlamentare Pd per scongiurare la svendita di Toscana Aeroporti

17 Marzo 2021

I parlamentari Dem non nascondono le proprie preoccupazioni per il futuro del Galilei di Pisa e del Vespucci di Firenze, oggetto di trattative di compravendita in un momento molto complicato – ci sono 900 lavoratori in cassa integrazione – a causa della riduzione del fatturato dovuto alla pandemia e nonostante le rilevanti iniezioni di denaro pubblico. I dem chiedono quindi un tavolo di confronto istituzionale e ministeriale per fare chiarezza ed evitare svendite in un settore che sarà fondamentale per il rilancio dell’offerta turistica toscana. La pandemia sta provocando gravissime perdite economiche del settore aeroportuale nazionale tra le vittime anche Toscana Aeroporti, la società che gestisce gli scali di Pisa e Firenze che ha chiuso il 2020 con ricavi operativi pari a 40,4 milioni di euro, un calo del 66 per cento rispetto al 2019 con perdite pari a 12,5 milioni di euro rispetto al risultato positivo segnato nel 2019 pari a +14,1 milioni di euro”

Il 12 marzo le associazioni sindacali – secondo quanto spiegato dai parlamentari al ministro dello Sviluppo Economico e dei Trasporti- hanno reso noto di aver ricevuto dall’ad Roberto Naldi la notizia che una società privata ha fatto un’offerta per acquistare Toscana Aeroporti Handling. Una offerta che sarà valutata attentamente ed a cui sarà data una risposta entro tre mesi. L’AD ha dichiarato inoltre che la società acquirente ‘si compromette al mantenimento dei posti di lavoro e del salario per almeno 24 mesi dall’acquisto’. Ma i sindacati hanno annunciato lo stato di agitazione di tutto il personale esprimendo ‘forte preoccupazione per quanto appreso’ e dichiarando di respingere al mittente tale decisione ‘in quanto non concepibile rispetto ai tanti lavoratori che si sono prodigati in questi mesi per lavorare anche poche ore pur di garantire un servizio minimo e che oggi si vedono ricompensati attraverso una vendita al migliore offerente. Una situazione non tollerabile soprattutto quando si chiedono ristori al Governo e alla Regione.

Preoccupazioni fondate, secondo i parlamentari del Pd, dato che da una parte l’AD Naldi ha già annunciato che se non sarà ‘ampiamente prorogata ’ la Cig molti posti di lavoro dovranno essere tagliati e questo nonostante che alla azienda siano destinati parecchi milioni di sussidi pubblici. Infatti Nardi, Ciampi, Cenni, Romano e Ceccanti fanno notare come “in base a quanto previsto nel Decreto Legge numero 23 del 2020, nell’ambito del programma “Garanzia Italia”, Sace ha concesso a Toscana Aeroporti un importo pari a 85 milioni di euro in sei anni, e nelle scorse settimane la Commissione Europea ha approvato, in base alla normativa Ue sugli aiuti di Stato, una misura di aiuto da 10 milioni di euro concessi dalla Regione Toscana per risarcire l’operatore degli aeroporti di Pisa e Firenze delle perdite del periodo tra il 10 marzo e il 15 giugno 2020”.