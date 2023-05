La Puglia approva la legge per avere lo psicologo di base nelle Asl

24 Maggio 2023

I liberi professionisti potranno prestare l’assistenza psicologica necessaria di comune accordo con medici i pediatri

Bari– Il Consiglio regionale della regione Puglia, ha approvato ieri la proposta di legge volta ad assicurare la presenza dello psicologo di base presso le Asl, in modo tale da garantire l’assistenza necessaria in collaborazione con i medici ed i pediatri di libera scelta.

Sarà compito dello stesso Osservatorio regionale, effettuare in modo puntuale il monitoraggio delle attività svolte dalla figura professionale dello psicologo di base, per adattare le competenze messe a disposizione sul territorio regionale, ai bisogni effettivi della popolazione pugliese.

Ogni Asl, infatti, dovrà fornire il servizio a livello distrettuale socio-sanitario, avvalendosi di liberi professionisti psicologi convenzionati. Per l’operazione è stato previsto uno stanziamento finanziario di 450 mila euro per quest’anno e di un milione e mezzo per gli anni a seguire.

La presidente del Consiglio regionale pugliese, Loredana Capone, definisce “Una legge giusta che riconosce a tutte e tutti, indipendentemente dal fatto che possano permetterselo o no, il diritto sacrosanto a prendersi cura della salute mentale propria o di chi gli sta accanto. Questa legge è l’esempio che quando la politica esce fuori dal palazzo e si mette in ascolto della comunità i frutti sono sempre buoni e si fanno fertilizzante per un benessere che è necessità e diritto al tempo stesso, un diritto che non può e non deve essere in alcun modo legato alle possibilità economiche dei cittadini”.

Secondo l’ultimo sondaggio condotto da Bidimedia, tra i cittadini maggiorenni pugliesi, nel lasso di tempo che intercorre tra il 9 dicembre 2021 ed il 23 gennaio 2022, una persona di sesso maschile su tre ha usufruito, almeno una volta durante la propria vita, di un colloquio con uno psicologo. E, tra le donne, la percentuale cresce fino al 38%, per arrivare al 46% tra gli under 45, e tra coloro i quali hanno conseguito un titolo di studio elevato, il tasso è del 44%.