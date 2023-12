Zoocarlico: “Terapia Di Natale” è il nuovo spettacolo

3 Dicembre 2023

Lo Zocarlico, come associazione, nasce nel 2020 dal desiderio di 20 ragazzi che, reduci dalla loro prima esperienza teatrale, hanno voluto proseguire in modo più sistematico nell’esplorazione delle arti sceniche.

Consolidando e potenziando la loro attitudine e talento con laboratori, studio di testi e messe in scene, in questi tre anni di attività si sono messi alla prova esplorando autori con diverse visioni teatrali spaziando da Achille Campanile a Woody Allen a Edoardo Scarpetta, senza mai dimenticare le origini e le radici della loro cultura collaborando, sin dal primo giorno, con storiche associazioni del territorio nell’annuale rappresentazione del Carnevale di Zeza, della città di Pomigliano d’Arco.

Quest’anno un ritorno importante cimentandosi nuovamente con qualcosa di insolito. Dopo un introduzione musicale tutta natalizia e cantata dal vivo, si darà il via ad una commedia che vede le manie, le psicosi, le ossessioni protagoniste. I personaggi sono tutti sconosciuti tra loro e si incontrano per caso in una sala d’aspetto di un noto terapeuta. Quest’ultimo, però, accumula ritardo su ritardo costringendo i poveri pazienti ad “arrangiarsi da soli”. Cosa che porterà ad una serie di esilaranti situazioni tra il tragico e il comico che, al di là che possano risolversi o meno, danno, tra una risata e l’altra, spunto ad una serie di riflessioni sulla condizione umana e sulla stigmatizzazione delle malattie mentali e sul loro superamento. Il titolo dello spettacolo è “Terapia di Natale”. Appunamento 16 dicembre 2023 ore 21.00 al Teatro Gloria – Via Carlo Poerio 3, Pomigliano D’Arco. Non mancate!