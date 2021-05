Oltre 350 milioni dalla Bei a TIM per sviluppare le reti di ultima generazione

31 Maggio 2021

A sostegno della digitalizzazione delle reti italiane arriva un importante finanziamento della Banca Europea per gli Investimenti. La Bei ha infatti fonfermato l’impegno a sostenere TIM nello sviluppo delle infrastrutture di rete di ultima generazione attraverso due finanziamenti per complessivi 350 milioni di euro. In particolare, si tratta di un finanziamento di 230 milioni nel triennio 2021-2023 per sostenere gli investimenti previsti nel nuovo piano di TIM ‘Beyond Connectivity’ e rivolti al potenziamento della rete di trasporto centrale (backbone) e regionale in fibra ottica – compresa la dorsale IP – per far fronte alla forte crescita del traffico generato dalle reti di accesso fisse e mobili e dai data center.

Il finanziamento sostiene in parte anche gli investimenti relativi alla costruzione dei nuovi data center a Milano e a Torino di Noovle, la società controllata da TIM per il Cloud e l’Edge Computing, e in Grecia di Sparkle, l’operatore globale del gruppo guidato dall’a.d. Luigi Gubitorsi, oltre che all’ammodernamento di centri dati italiani esistenti.

Un secondo finanziamento di 120 milioni di euro per il 2021 servirà a sostenere lo sviluppo delle infrastrutture destinate alla telefonia mobile di ultima generazione 5G e va ad

aggiungersi ad un primo finanziamento di 350 milioni firmato nel 2019, per un supporto complessivo a questo progetto pari a 470 milioni di euro. Quindi tra il 2019 e il 2021 la BEI ha finanziato progetti di TIM per un totale di 700 milioni.