Escursioni in montagna, consigli per un’esperienza unica

30 Giugno 2023

Se si ha intenzione di fare una bella camminata in giornata immersi nella natura fra prati, boschi, sentieri di montagna con durata massima di un giorno si sta facendo hiking, dall’inglese “to hike” cioè camminare. Quando si è tra i sentieri in pieno sole ad alta quota in genere il percorso che si affronta non è particolarmente tecnico. Le scarpe consigliate per questo tipo di attività sono dette scarpe da hiking e sono caratterizzate da comfort e leggerezza. Questa struttura della calzatura è possibile perché il carico che deve affrontare è ridotto rispetto alle calzature da trekking e anche l’uso che se ne fa è meno intensivo. Per questo, buona parte di queste scarpe per camminare è bassa, ma sono anche diversi gli scarponcini alti sulla caviglia, utili a proteggerla da urti o mal posizionamento del piede.

L’atto di camminare in montagna eleva gli uomini a raggiungere qualcosa di più grande, ma non necessariamente si deve andare verso l’alto, alle volte ci si può muovere anche verso il basso per scoprire le emozioni che come un iceberg non affiorano sulla superficie.

Affrontare un’escursione con gli amici regala sicuramente momenti di gioia, ma scegliere un itinerario da percorrere in solitaria permette di camminare fino alla propria anima. La fine del percorso farà spazio nel cuore a emozioni che difficilmente si sperimentano in altri modi. Anche pensare di aver raggiunto un traguardo da soli è per molti una soddisfazione impagabile e per percorrere ogni passo contando solo sulla forza delle proprie gambe è importante munirsi dell’equipaggiamento adeguato, a partire dalle scarpe da hiking. Ne esistono diverse tipologie e modelli e proprio per questo è possibile scegliere la scarpa più adeguata a seconda della forma del proprio piede e di come si desidera la calzata.

Scelta la scarpa più adeguata, prima di mettere lo zaino in spalla e partire all’avventura è bene individuare il percorso in base alla propria preparazione e condizione fisica. Con sé è poi importante avere una cartina o un device che permetta di avere il GPS. Uno di questi strumenti è ancora più importante da avere a portata di mano se si ha in programma di camminare da soli poiché, nel malaugurato caso si abbia bisogno di soccorso, si è facilmente localizzabili.

Un capitolo a parte riguarda il meteo. In questo caso, specie qualora non si fosse ancora molto esperti di montagna, scegliere di partire attrezzati di bastoncini da montagna rende la scalata più sicura. I bastoncini aiuteranno poi a saggiare il terreno prima di passarci sopra e aiuteranno durante il sentiero in caso di stanchezza.

Sebbene camminare da soli, anche per una breve passeggiata, dia un grande senso di libertà, è bene ricordarsi che si confida solo sulle proprie capacità, quindi è bene valutare ogni potenziale imprevisto così da eventuali evitare sorprese poco gradite.

