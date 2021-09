Indice Refinitv, Intesa Sanpaolo prima banca europea per diversità e inclusione

24 Settembre 2021

“Ci è stata riconosciuta un’ottima posizione: prima Banca in Europa e sesta al mondo tra 11 mila società quotate analizzate a livello globale. È il risultato di un programma integrato di iniziative che vuole investire sulle nostre persone e che guarda alla diversità come un valore”. Così Paola Angeletti, Chief Operating Officer Intesa Sanpaolo, intervenuta oggi al Banking Summit 2021, ha commentato il Diversity and Inclusion Index di Refinitiv, indice internazionale che valuta 11 mila aziende quotate a livello globale.

Il risultato dell’Indice è anche conseguenza del fatto che, nel 2020, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha approvato una Policy dedicata, che si indirizza a tutte le forme di diversità e basata sul rispetto di ogni persona, sulla meritocrazia e sulle pari opportunità nei processi di assunzione e promozione a ruoli di responsabilità. Il Gruppo si è classificato al 50° posto, in crescita di 26 posizioni rispetto al 2020. L’analisi si svolge esclusivamente su dati pubblici – bilanci, relazioni finanziarie, notizie stampa, siti web – in base a 24 parametri riconducibili a quattro categorie chiave: diversità di genere, inclusione, sviluppo delle persone e controversie. Refinitiv, società del London Stock Exchange Group, è uno dei principali fornitori al mondo di ricerche e dati in ambito finanziario.

“L’inclusione – prosegue Angeletti – è anche al centro della costruzione di un modello funzionale alle nuove esigenze che si fonda sull’equilibrio tra lavoro in sede e a distanza. L’obiettivo è valorizzare i momenti in presenza in ufficio – con i benefici del lavoro di squadra, lo scambio facilitato di opinioni e idee, la socialità – e del lavoro da casa, per quelle attività che possono essere svolte in autonomia, tenendo conto degli impegni personali e familiari.”