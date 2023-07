Meloni, dura in Italia, morbida in Europa

1 Luglio 2023

Come ogni settimana ecco i fatti più importanti dei giorni passati

I Miliziani di Prigozhin, leader della Wagner, iniziano la marcia su Mosca e arrivano fino a 200 km dalla capitale. Reazione immediata del Cremlino che li bolla come traditori, terroristi e ricattatori. Prigozhin si ritira in Bielorussia dopo la mediazione di Lukascenco; alcuni miliziani non saranno perseguiti penalmente, mentre altri potranno firmare un contratto con la difesa per unirsi alle truppe dell’esercito di Mosca. L’obbiettivo era destituire i vertici dell’esercito ufficiale invisi al leader di Wagner. Pare che i servizi segreti Usa sapessero da tempo.

La procura di Milano indaga sulle irregolarità delle società che fanno capo alla Ministra del turismo Daniela Santanchè; i fari si accendono sul gruppo editoriale Visibilia e il colosso del biologico KiGroup facenti capo alla Ministra, in seguito alla trasmissione televisiva Report. Falso in bilancio e bancarotta i reati contestati. La linea di Fdl: per ora va difesa ma non è uno scudo a oltranza a prescindere, per ora è solo un’inchiesta giornalistica. (Il Fatto Quotidiano)

Il Presidente Putin con un discorso si rivolge direttamente ai 25 mila mercenari della Brigata Wagner e non lascia alternative agli uomini di Prigozhin: dismettere l’uniforme della brigata e unirsi alle fila dell’esercito regolare russo o raggiungere il loro comandante nel suo esilio bielorusso. Prigozhin dichiara di non aver voluto inscenare un golpe, ma solo una protesta. (La Repubblica)

Il Consiglio dei Ministri ha avviato l’iter per la nomina di Fabio Panetta a governatore di Bankitalia, già direttore generale della Banca d’Italia e Presidente dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, dal 1 gennaio 2020 è membro del Comitato Esecutivo della Banca Centrale Europea. Insieme a Ignazio Visco ha rappresentato la Banca d’Italia in numerose istituzioni europee e internazionali, tra cui l’OCSE, il FMI, il G10 la BCE e la BRI. (Il Sole 24 Ore)

L’avviso di Lagarde: a luglio la BCE pronta ad alzare i tassi, la Presidente della Banca Centrale Europea ha dichiarato che a luglio i tassi di interesse aumenteranno ancora. Durissima la reazione italiana: “così si rischia la recessione” ha commentato il ministro Tajani. Durissimo Salvini: “Lagarde ha un mutuo? Sto arrivando! Quanto stanno aumentando le rate?”. (Fanpage)

Il Governo sceglie il Generale Figliuolo come commissario per l’alluvione in Emilia Romagna, mandato di 5 anni per la ricostruzione, verrà affiancato dai governatori di Emilia Romagna, Toscana e Marche. (Corriere della Sera)

Giorgia Meloni alla Camera e al Senato per illustrare i temi che si affronteranno e la posizione del governo, tanti gli argomenti: immigrazione, governance della Ue, Mes, Pnrr e Ucraina, su tutto dichiara dovrà prevalere “l’interesse nazionale”. Il tema più spinoso riguarda il Mes con la Premier che ribadisce la sua contrarietà: non ha senso procedere alla ratifica senza contesto, senza sapere quale sarà la governance.

Al consiglio Europeo di Bruxelles Meloni smorza i toni e usa parole concilianti. In arrivo dall’Europa 12 miliardi di euro in aiuto per la crisi dei migranti, in disaccordo sul provvedimento Polonia e Ungheria che chiedevano sul tema una decisione all’unanimità. Il Mes non era al centro del consiglio anche se il presidente dell’Eurogruppo ha esortato l’Italia a ratificarlo. Il Ministro Fitto incontra Paolo Gentiloni dopo l’insofferenza mostrata dalla Premier. (Il Foglio)