25 aprile sempre più divisivo?

26 Aprile 2024

Come ogni settimana ecco i fatti più importanti dei giorni passati

Il Governo accusato di aver censurato l’intervento dello scrittore Antonio Scurati. Il testo del monologo definiva Fratelli d’Italia «gruppo dirigente post-fascista» La Rai nega la censura adducendo anche questioni economiche. Lo scrittore smentisce facendo riferimento ad una mail dell’azienda che parla di “motivi editoriali”. La Premier Meloni replica dicendo di non sapere la verità e pubblica il testo integrale sul suo profilo Facebook. (Il Post)

Dopo un lungo periodo di stallo gli Stati Uniti hanno sbloccato gli aiuti militari all’Ucraina. La Camera dei Rappresentanti di Washington ha, infatti, votato a favore del pacchetto – Ukraine Security Supplemental Appropriations Act – che contiene aiuti per 60,8 miliardi di dollari a favore dell’Ucraina. Il provvedimento è stato approvato con una maggioranza bipartisan.(Il Fatto Quotidiano)

Il Presidente uscente Bardi, riconfermato alla guida della Basilicata con oltre il 55% dei voti, il centrodestra rivendica il successo della coalizione allargata anche ad Azione e Italia Viva. Il candidato del centrosinistra si ferma al 40,40%. Affluenza del 49,80% in calo rispetto al 53,52% del 2019. (Il Foglio)

In totale sono 42 le forze politiche che si sono registrate con il loro simbolo al Viminale per le elezioni del Parlamento europeo in programma l’8 e 9 giugno. Elly Schlein ripensa alla proposta di inserire il suo nome sul simbolo dopo le numerose critiche all’interno del suo partito. «Questa proposta mi è sembrata più divisiva che rafforzativa, e non ne abbiamo bisogno» dichiara. (Repubblica)

Via libera dell’Europarlamento al nuovo Patto di stabilità. Solo 3 i voti a favore venuti dagli eurodeputati italiani, complice il clima pre-elettorale, astenuta la maggioranza di governo e il Pd (contrario il M5s) con un rimpallo di responsabilità circa i contenuti definiti ancora troppo penalizzanti per il nostro Paese. (Avvenire)

Il Senato vota la fiducia al decreto Pnrr. Passa la norma sull’aborto che apre ai pro-vita, dando così la possibilità per gli enti del Terzo Settore di operare nei consultori, con particolare riferimento alle associazioni a sostegno della maternità. Le opposizioni temono il rischio di un passo indietro sull’aborto. (Quotidiano Nazionale)

Il Ministro Giorgetti in aula alza i toni sul superbonus: è diventato «un mostro che ha distrutto le condizioni della finanza pubblica». Di più. Una droga psichedelica, un «Lsd» per i conti dello Stato. Per colpa di questo il deficit 2023 è stato appena rialzato di 4,5 miliardi al 7,4%, il più alto nella Ue. (Corriere della Sera)

Dal 25 Aprile è scattato il contributo d’ingresso a Venezia per turisti giornalieri non residenti in Veneto, al costo di 5 euro. Sono invece esenti i visitatori che pernottano in hotel, affittacamere e B&B in città, che pagano già la tassa di soggiorno. L’accesso alla storica città lagunare sarà a pagamento per degli specifici weekend fino a metà luglio. (Fanpage)

“Tutti uniti sull’antifascismo”. I messaggi di Mattarella, anche al governo: il patriottismo è quello dei partigiani. E senza Resistenza non ci sarebbe stata la rinascita del protagonismo delle donne (LaStampa)

Guerra Ucraina – Russia, le news di oggi. Lukashenko: “Diverse decine di testate nucleari russe sul nostro territorio”. A Kharkiv soldati ucraini colpiti in arrivo alla stazione da Kiev (Repubblica)