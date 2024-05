se zelenzky chiama, Macron risponde

3 Maggio 2024

Come ogni settimana ecco i fatti più importanti dei giorni passati

Giorgia Meloni annuncia la sua candidatura alle europee, in tutte le circoscrizioni e chiede agli elettori di indicare sulla scheda solo il suo nome di battesimo: “Se volete dirmi che ancora credete in me, mi piacerebbe che lo faceste scrivendo sulla scheda semplicemente Giorgia”. È un’opzione che la legge prevede, purché sia dichiarata nella scheda. (Fanpage)

Continuano le polemiche per la candidatura di Vannacci nella Lega e per le dichiarazioni rilasciate in due diverse interviste: disabili in classi separate, Mussolini definito «statista», l’aborto una «infelice necessità» e chi, nella Lega mostra insofferenze per la sua candidatura alle Europee, «se le farà passare» (Avvenire)

Si lavora per trovare un’intesa tra Israele e Hamas, l’accordo sembra vicino, prevede una lunga pausa nei combattimenti, fino a 40 giorni, in cambio del rilascio in una prima fase di 33 ostaggi tra donne, minori, anziani e malati: sono quelli ancora in vita in queste categorie, gli israeliani all’inizio ne chiedevano 40. L’obbiettivo è quello di arrivare a ristabilire una situazione di calma. (Corriere della Sera)

È scontro tra Roma e Mosca sul caso Ariston e sugli asset russi nazionalizzati, compresa la filiale del gruppo italiano. Convocato alla Farnesina l’ambasciatore russo. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, discuterà una «risposta appropriata» con il G7. Per l’ambasciatore è colpa dell’Italia che “ha sacrificato i reali interessi nazionali per partecipare a sterili e pericolose avventure anti-russe”. (Milano Finanza)

La premier Meloni ha presentato ai sindacati le novità su lavoro e fisco. Bonus per le assunzioni di giovani, donne e lavoratori svantaggiati, con sgravi per due anni. Indennità di 100 euro a gennaio prossimo per i dipendenti con redditi fino a 28mila euro con coniuge e almeno un figlio a carico, oppure per le famiglie monogenitoriali con un unico figlio a carico. (Il Sole24Ore)

Una sentenza del Consiglio di Stato conferma la scadenza delle concessioni balneari al 31 dicembre del 2023, annullando le eventuali deroghe fino al 31 dicembre del 2024 concesse da alcune amministrazioni comunali. Il Consiglio di Stato si è espresso su un ricorso specifico presentato nel 2023 dal proprietario di uno stabilimento balneare a Rapallo, in Liguria. (IlPost)

L’Italia cresce oltre le attese a fa meglio di Germania e Francia. Il rimbalzo oltre le attese dell’economia europea, spinto da una Germania che torna a crescere dopo tante difficoltà, trascina più in alto anche il Pil dell’Italia: nei primi tre mesi dell’anno il nostro Prodotto interno lordo è cresciuto dello 0,3%, contro aspettative che lo vedevano fermarsi a un decimo. (Repubblica)

L’ex presidente della Camera, Gianfranco Fini, condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione per aver autorizzato la vendita dell’appartamento di Montecarlo donato ad Alleanza Nazionale dalla contessa Anna Maria. Condanna di cinque anni anche alla compagna Elisabetta Tulliani e sei al fratello Giancarlo latitante a Dubai. (Il Giornale)

Manifestazioni pro Palestina nei campus Usa: almeno duemila studenti arrestati da inizio aprile. Biden: tuteliamo proteste pacifiche, non quelle violente. Il New York Times riporta che agenti della polizia hanno sparato quelli che sembravano proiettili di gomma contro i manifestanti pro-Palestina. Gli agenti hanno sfondato le barricate, smontato le tende portato via i manifestanti in manette su diversi autobus. (La Stampa)

Emmanuel Macron, torna su un concetto espresso lo scorso 26 febbraio. Per il presidente della Francia, l’invio di truppe di terra e di soldati in Ucraina da parte dell’Occidente non dovrebbe essere escluso, soprattutto in caso di avanzata da parte dell’esercito russo. “Se i russi dovessero sfondare le linee del fronte, se ci fosse una richiesta ucraina – cosa che oggi non avviene – dovremmo legittimamente porci la domanda” Queste le sue dichiarazioni all’Economist. (Il Riformista)