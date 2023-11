La Stazione Centrale ridisegnata dai bambini

21 Novembre 2023

È vero che la Stazione Centrale di Milano è la porta d’ingresso della città? È vero che la stazione di Milano Centrale è al secondo posto nella classifica delle stazioni ferroviarie più trafficate d’Italia, con circa 600 treni e 320.000 passeggeri al giorno per un totale di circa 120 milioni di viaggiatori all’anno? È vero che la via Vittor Pisani, che unisce Piazza della Repubblica con Piazza Duca d’Aosta, a cavallo dei distretti di Porta Nuova, con la sua fama di grandi e scintillanti architetture e che termina con la sua splendida stazione ferroviaria, potrebbe essere considerata la via più newyorkese della città? È tutto vero! Come è vera l’attività promossa da Centrale District, volta a raccontare questa zona in modo diverso “anche perché Milano ha un appuntamento importante che sono le Olimpiadi e ci deve arrivare preparata, con accoglienza, nel modo giusto” queste le parole di Camilla Doni, General Manager del Best Western Hotel Madison Milano, che è tra i soci fondatori di Centrale District. Ed ecco che a valle di un recente sondaggio svolto dalla stessa associazione riservato alle donne, alle quali è stato chiesto come vedono la stazione e come la vorrebbero, si aggiunge la nuova iniziativa riservata questa volta ai bambini.

Ampi spazi verdi, tanta acqua, spazi di condivisione delle idee e giochi per i più piccoli, materiali riciclati e addirittura un percorso kneipp e un museo delle diversità, queste sono solo alcune delle idee che gli studenti delle classi secondarie dell’Istituto comprensivo statale Milano Spiga di Via Solferino, gli studenti delle classi primarie dell’Istituto Salesiano S. Ambrogio Opera Don Bosco di via Copernico e gli alunni di Soux, scuola di architettura per bambini, hanno inserito nei loro progetti nell’ambito dell’iniziativa “La stazione che vorrei”, presentata da Centrale District, in collaborazione con Grandi Stazioni Retail, Fondazione FS, Mercato Centrale, SOUx e Urbanlife.

L’obiettivo del progetto è stato quello di coinvolgere i più giovani nella riflessione e nella progettazione di una città più sostenibile, ecologica e fruibile, attraverso l’immaginazione dei più piccoli che saranno gli adulti di domani, prestando particolare attenzione alla mobilità dolce e all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

I 25 progetti presentati sono esposti in mostra, fino al 27 novembre, allo Spazio Privè al 1° piano del Mercato Centrale, in via Sammartini 2.

I disegni possono essere votati tramite QR code da tutti e contemporaneamente saranno votati da una giuria di esperti, presieduta dall’architetto Mario Cucinella.

Ieri, 20 novembre si è tenuta la conferenza stampa, alla quale ha partecipata anche l’Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili, Martina Riva, che ha sottolineato come la Stazione Centrale di Milano sia un punto nevralgico della città che deve essere portato al centro dell’attenzione anche per iniziative come questa e deve diventare uno dei luoghi destinati ai grandi eventi di Milano.

Centrale District è un’associazione nata nel 2017 per volontà dei più grandi e prestigiosi alberghi di Milano, presenti nella zona di Stazione Centrale. È un movimento che nasce per far fronte insieme alle criticità del quartiere, motivato da spinta al progresso e al miglioramento di quella parte di Milano che è a tutti gli effetti il biglietto da visita della città. Oggi ne fanno parte i nomi più noti dell’hospitality milanese, gallerie d’arte, negozi, aziende e abitanti del quartiere.

La premiazione del concorso “La Stazione che vorrei” sarà lunedì 27 novembre alle h 17:00 presso l’Hotel Excelsior Gallia.